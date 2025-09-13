DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.932 -0,4%Nas22.146 +0,5%Bitcoin98.691 +0,3%Euro1,1736 ±-0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.649 +0,4%
SHIB-Performance im Blick

SHIBA INU: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

12.09.25 19:43 Uhr
SHIBA INU: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Anleger, die vor Jahren in SHIBA INU investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in SHIB investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35.714.285,71 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 11.09.2025 gerechnet (0,000013 USD), wäre das Investment nun 473,21 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,68 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,000011 USD. Am 04.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com