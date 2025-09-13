SHIBA INU: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

SHIB-Performance im Blick

Anleger, die vor Jahren in SHIBA INU investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in SHIB investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35.714.285,71 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 11.09.2025 gerechnet (0,000013 USD), wäre das Investment nun 473,21 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,68 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,000011 USD. Am 04.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net