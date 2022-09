Studie: Die Ukraine ist das Land mit dem zweitbesten Krypto-Score

• Die USA erreichen die beste Krypto-Bewertung, gefolgt von der Ukraine und Großbritannien• In Ländern mit schwacher Landeswährung, Inflation und Beschränkungen im Geldverkehr sind Kryptos besonders beliebt• Bis 2030 soll die Zahl der Krypto-Nutzer deutlich steigen

Angesichts der enorm gestiegenen Zahl an Krypto-Usern weltweit im Jahr 2021 (über 300 Millionen) hat Merchand Machine im Mai eine Studie zu den besten Krypto-Ländern der Welt in Auftrag gegeben. Dabei wurden Länder auf der ganzen Welt in den Kategorien monatliche Krypto-Umsätze, Gesamtzahl der Nutzer, prozentualer Anteil der Krypto-Nutzer, Anzahl der Krypto-Bezahlmöglichkeiten und Anzahl der Bitcoin-Automaten miteinander verglichen.

In Nigeria nutzt fast die Hälfte der Bevölkerung Kryptowährungen

Das Ergebnis: Die USA erreichen die beste Einstufung, gefolgt von der Ukraine auf Platz zwei und Großbritannien auf dem dritten Platz. Während die USA und Großbritannien eine große Wirtschaftskraft haben und in diesen Ländern großes Interesse an Geldanlagen besteht, trifft dies auf die Ukraine nicht zu. Erklären lässt sich die Platzierung des Landes, dessen Wirtschaft vom russischen Angriffskrieg stark belastet wird, mit der schwachen eigenen Landeswährung, der hohen Inflation und Beschränkungen im Geldverkehr. In Regionen, auf die diese Merkmale zutreffen, sind Kryptowährungen nach Angaben von Merchand Machine tendenziell sehr beliebt.

So nutzen 12,73 Prozent der ukrainischen Bevölkerung Kryptowährungen, während es in den erstplatzierten USA 8,31 Prozent und in Großbritannien 4,95 Prozent waren. In Russland (Platz sechs im Ranking) nutzen immerhin 11,91 Prozent der Bevölkerung Kryptowährungen. Verglichen mit Ländern wie Nigeria, wo 2021 ganze 42 Prozent der Bevölkerung Kryptos nutzten, sind diese Anteile wiederum relativ gering.

Deutschland schafft es nicht unter die Top 10 der besten Krypto-Länder

Im kategorienübergreifenden Ranking steht Indien auf Platz vier, gefolgt von Thailand, Russland, Frankreich, den Niederlanden, Vietnam und Kolumbien. Deutschland schafft es nicht unter die Top 10 und bleibt auf dem elften Platz.

Neben den aktuellen Zahlen hat Merchand Machine auch Daten aus den vergangenen Jahren auswerten lassen. Das Ergebnis: Die Zahl der Krypto-User wird bis 2030 weltweit um durchschnittlich 14,9 Prozent wachsen. Für Deutschland könne man damit rechnen, dass bis 2030 32 Prozent der Bevölkerung Kryptowährungen nutzen, für Nigeria etwa gehe man davon aus, dass Kryptos in acht Jahren allgegenwärtig sein werden (100 Prozent der Gesamtbevölkerung).

Angesichts solcher Zahlen empfiehlt Merchand Machine Händlern, in den nächsten Jahren verschiedene Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren, um ihren Kunden weiterhin einen guten Service anbieten zu können.

