So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag
Werte in diesem Artikel
Um 17:10 ist Bitcoin 118.283,06 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,66 Prozent höher als am Vortag (118.283,06 US-Dollar).
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 4,7 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Litecoin um 0,78 Prozent auf 121,83 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 120,90 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.426,55 US-Dollar) geht es um 2,95 Prozent auf 4.557,13 US-Dollar nach oben.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 584,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (588,14 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,56 Prozent.
Nach 3,107 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,43 Prozent auf 3,120 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,71 Prozent auf 23,39 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 23,23 US-Dollar.
Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 3,70 Prozent auf 261,87 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 252,52 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht NEO um 1,70 Prozent auf 6,449 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,341 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2116 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2084 US-Dollar.
Nach 0,9210 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 5,24 Prozent auf 0,9693 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,4299 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0026 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0026 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0067 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0069 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
