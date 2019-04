So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Montag

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 5.318,78 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 5.311,61 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 294,20 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 290,78 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 169,22 Dollar.

Der Litecoin wird bei 76,75 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 77,06 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,3285 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,3228 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,0759 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0737 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 68,66 US-Dollar, während er am Vortag bei 68,06 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs kletterte auf 0,3100 US-Dollar. Damit toppte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,3056 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Montag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0085 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0082 US-Dollar gelegen hatte.

Der Stellar wird bei 0,1129 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,1121 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,0637 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,0629 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 121,47 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 119,96 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 10,83 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 10,38 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net