So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

26.08.25 09:48 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagvormittag

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:40 um 0,17 Prozent auf 110.367,48 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 110.176,80 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 15,65 EUR notiert.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,51 Prozent auf 111,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 109,38 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 1,36 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 4.438,81 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.379,14 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,22 Prozent auf 543,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 544,55 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,29 Prozent auf 2,927 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,862 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Dash am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,81 Prozent auf 21,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 21,75 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -0,07 Prozent auf 265,59 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 265,77 US-Dollar.

Zudem gibt NEO am Dienstagvormittag nach. Um -4,43 Prozent auf 6,984 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 7,308 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1891 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,1933 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Cardano bei 0,8467 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,8380 US-Dollar).

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 1,56 Prozent auf 0,3907 US-Dollar, nach 0,3847 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Dienstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Dienstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0058 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com