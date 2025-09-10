DAX23.589 -0,2%ESt505.360 ±-0,0%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.592 +0,2%Euro1,1693 -0,1%Öl67,43 -0,3%Gold3.628 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Klarna A414N7 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX schwächelt -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
DAX vor EZB-Zinsentscheid mit schwacher Tendenz - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid mit schwacher Tendenz - 100-Tage-Linie unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagvormittag

11.09.25 09:48 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagvormittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.231,1616 CHF 201,2974 CHF 0,22%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.591,8941 EUR 207,5709 EUR 0,21%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.432,5134 GBP 233,2538 GBP 0,28%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.864.726,6907 JPY 73.070,5654 JPY 0,44%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
114.099,9955 USD 135,0224 USD 0,12%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.545,2708 CHF 70,6208 CHF 2,03%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.792,4508 EUR 75,2483 EUR 2,02%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.281,0733 GBP 67,1504 GBP 2,09%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
655.368,4313 JPY 14.423,5175 JPY 2,25%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.433,9607 USD 83,8674 USD 1,93%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3971 CHF 0,0148 CHF 0,62%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5643 EUR 0,0157 EUR 0,61%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2185 GBP 0,0150 GBP 0,68%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
443,1264 JPY 3,6800 JPY 0,84%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9980 USD 0,0155 USD 0,52%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7090 CHF 0,0023 CHF 0,32%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7584 EUR 0,0024 EUR 0,32%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6561 GBP 0,0025 GBP 0,38%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
131,0593 JPY 0,7009 JPY 0,54%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8867 USD 0,0020 USD 0,22%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
93,6080 CHF -0,1865 CHF -0,20%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
100,1345 EUR -0,2075 EUR -0,21%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
86,6323 GBP -0,1242 GBP -0,14%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.304,1072 JPY 2,4763 JPY 0,01%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,12 Prozent auf 114.100,00 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 113.964,97 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,9 Prozent auf 16,10 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um -0,30 Prozent auf 117,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 117,43 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.350,09 US-Dollar) geht es um 1,93 Prozent auf 4.433,96 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Bitcoin Cash um 3,21 Prozent auf 599,36 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 580,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 2,983 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,52 Prozent auf 2,998 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 0,76 Prozent auf 24,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 24,62 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,02 Prozent auf 271,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 268,79 US-Dollar wert.

Daneben wertet NEO um 09:41 auf. Es geht 0,60 Prozent auf 6,728 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,688 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1955 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1951 US-Dollar.

Daneben steigt Cardano um 0,22 Prozent auf 0,8867 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8847 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,19 Prozent auf 0,3881 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3835 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0027 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com