So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,12 Prozent auf 114.100,00 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 113.964,97 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,9 Prozent auf 16,10 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um -0,30 Prozent auf 117,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 117,43 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.350,09 US-Dollar) geht es um 1,93 Prozent auf 4.433,96 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Bitcoin Cash um 3,21 Prozent auf 599,36 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 580,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 2,983 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,52 Prozent auf 2,998 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 0,76 Prozent auf 24,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 24,62 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,02 Prozent auf 271,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 268,79 US-Dollar wert.

Daneben wertet NEO um 09:41 auf. Es geht 0,60 Prozent auf 6,728 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,688 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1955 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1951 US-Dollar.

Daneben steigt Cardano um 0,22 Prozent auf 0,8867 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8847 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,19 Prozent auf 0,3881 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3835 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0027 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.