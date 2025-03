So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

29.03.25 17:23 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Wer­bung

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -2,10 Prozent auf 82.579,84 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 84.347,66 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,21 Prozent auf 306,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 307,46 US-Dollar wert. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.844,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.896,08 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,73 Prozent. Zudem gibt Litecoin nach. Um -1,54 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 86,07 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 87,41 US-Dollar wert war. Zudem gibt Ripple nach. Um -4,16 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 2,112 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,204 US-Dollar wert war. Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,6710 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7052 US-Dollar) ist das ein Verlust von -4,86 Prozent. Daneben fällt Monero um -0,69 Prozent auf 216,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 217,72 US-Dollar. Währenddessen verliert der IOTA-Kurs um -5,65 Prozent auf 0,1733 US-Dollar. Gestern war IOTA noch 0,1837 US-Dollar wert. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0048 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0046 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2665 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2744 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0179 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0174 US-Dollar beziffert. Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -5,57 Prozent auf 21,56 US-Dollar, nach 22,83 US-Dollar am Vortag. Nach 6,777 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Samstagnachmittag um -6,09 Prozent auf 6,364 US-Dollar gesunken. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com