So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Werte in diesem Artikel

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -2,37 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 56.854,71 US-Dollar wert, nach 58.237,64 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -6,87 Prozent auf 319,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 342,54 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 3.066,47 US-Dollar am Vortag auf 2.967,04 US-Dollar nach unten (-3,24 Prozent).

Zudem gibt Litecoin nach. Um -3,51 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 63,13 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 65,43 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -4,95 Prozent auf 0,4266 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4488 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -3,85 Prozent auf 0,3568 US-Dollar, nach 0,3711 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Monero nach. Um -2,27 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 154,97 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 158,57 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -4,32 Prozent auf 0,1512 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,1580 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0037 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0039 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0905 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,0874 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0134 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0133 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -1,50 Prozent auf 22,98 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -4,21 Prozent auf 9,605 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,03 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net