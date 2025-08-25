So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Kryptokurse am Mittag

Bitcoin gab um 12:27 um -1,08 Prozent auf 115.573,26 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 116.832,49 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 16,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:27 notiert der Litecoin-Kurs -1,13 Prozent schwächer bei 121,42 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 122,81 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -2,22 Prozent auf 4.721,72 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4.828,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,96 Prozent auf 587,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 599,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:27 steht ein Minus von -1,40 Prozent auf 3,032 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 3,075 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,62 Prozent auf 23,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,19 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,84 Prozent auf 269,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 271,75 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht NEO um 2,29 Prozent auf 7,178 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,017 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:27 werden 0,2071 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,9290 US-Dollar am Vortag auf 0,9137 US-Dollar nach unten (-1,64 Prozent).

Daneben fällt Stellar um -2,95 Prozent auf 0,4120 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4245 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:27 wurde ein Kurs von 0,0025 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0067 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.