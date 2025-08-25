DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.584 -1,1%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
KW 34: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 34: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

23.08.25 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag | finanzen.net

Kryptokurse am Mittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.678,0244 CHF -1.000,4863 CHF -1,07%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.583,9413 EUR -1.064,2424 EUR -1,07%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.472,7042 GBP -909,9680 GBP -1,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.987.485,4924 JPY -183.384,8632 JPY -1,07%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.584,7198 USD -1.247,7708 USD -1,07%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.782,0126 CHF -89,9631 CHF -2,32%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
4.023,0217 EUR -95,6960 EUR -2,32%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.487,9773 GBP -82,4425 GBP -2,31%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
693.226,7304 JPY -16.489,8473 JPY -2,32%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.716,7909 USD -112,1987 USD -2,32%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4305 CHF -0,0351 CHF -1,43%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5854 EUR -0,0374 EUR -1,43%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2415 GBP -0,0321 GBP -1,41%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
445,4963 JPY -6,4426 JPY -1,43%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0312 USD -0,0438 USD -1,43%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7316 CHF -0,0132 CHF -1,78%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7783 EUR -0,0141 EUR -1,78%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6748 GBP -0,0121 GBP -1,76%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
134,1081 JPY -2,4258 JPY -1,78%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9125 USD -0,0165 USD -1,78%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
97,3234 CHF -1,1496 CHF -1,17%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
103,5253 EUR -1,2229 EUR -1,17%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
89,7569 GBP -1,0469 GBP -1,15%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.838,9624 JPY -210,7253 JPY -1,17%
Charts|News

Bitcoin gab um 12:27 um -1,08 Prozent auf 115.573,26 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 116.832,49 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 16,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:27 notiert der Litecoin-Kurs -1,13 Prozent schwächer bei 121,42 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 122,81 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -2,22 Prozent auf 4.721,72 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4.828,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,96 Prozent auf 587,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 599,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:27 steht ein Minus von -1,40 Prozent auf 3,032 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 3,075 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,62 Prozent auf 23,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,19 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,84 Prozent auf 269,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 271,75 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht NEO um 2,29 Prozent auf 7,178 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,017 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:27 werden 0,2071 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,9290 US-Dollar am Vortag auf 0,9137 US-Dollar nach unten (-1,64 Prozent).

Daneben fällt Stellar um -2,95 Prozent auf 0,4120 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4245 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:27 wurde ein Kurs von 0,0025 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0067 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com