So hätte sich eine Sui-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

10.08.25 11:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
3,8290 USD -0,0756 USD -1,94%
Am 10.08.2024 lag der Kurs von Sui bei 0,9207 USD. Bei einer SUI-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.860,96 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 09.08.2025 auf 3,905 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42.406,84 USD wert. Mit einer Performance von +324,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.09.2024 erreicht und liegt bei 0,7637 USD. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

