So lohnend wäre ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren gewesen

Profitables LINK-Investment?

So viel hätten Investoren mit einer frühen Chainlink-Investition verdienen können.

Chainlink wurde am 21.08.2022 zu einem Wert von 7,095 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 14,09 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 24,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 349,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 249,00 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.09.2024 bei 9,574 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 29,48 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net