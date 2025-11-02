DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.199 +0,3%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Langzeit-Investition

So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet

02.11.25 11:03 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
3,3700 USD 0,0421 USD 1,27%
Charts|News

Aptos war am 01.11.2024 8,931 USD wert. Bei einem APT-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,96 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aptos wären gestern 372,60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 3,328 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,74 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.10.2025 bei 3,190 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com