So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet

Langzeit-Investition

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Einstiegs gewesen.

Aptos war am 01.11.2024 8,931 USD wert. Bei einem APT-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,96 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aptos wären gestern 372,60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 3,328 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,74 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.10.2025 bei 3,190 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net