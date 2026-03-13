So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

APT-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Einstieg verlieren können.

Aptos notierte am 14.03.2025 bei 5,215 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191,76 APT im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,74 USD, da sich der Wert von Aptos am 14.03.2026 auf 0,9217 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 82,33 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 0,8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,151 USD und wurde am 13.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net