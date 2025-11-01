DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.156 +0,7%Euro1,1543 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Lohnende Toncoin-Investition?

So viel Wert wäre mit einer Investition in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

01.11.25 19:43 Uhr
Vor Jahren in Toncoin investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Toncoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 4,842 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2.065,09 TON. Mit dem TON-USD-Kurs vom 31.10.2025 gerechnet (2,283 USD), wäre die Investition nun 4.715,45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52,85 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,060 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com