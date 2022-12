Stark-gefragtes-Presale-der-klimafreundlichsten-Kryptowährung-in-Endphase

Eines der beeindruckendsten Presales des Jahres 2023 stellt der umwelt- und klimafreundlichste Token IMPT dar. Dieser konnte innerhalb kürzester Zeit zusammen mit dem Private Sale Finanzmittel in Höhe von mehr als 21 Mio. US-Dollar aufnehmen. Was für diese bemerkenswerte Nachfrage gesorgt hat und welche Probleme das innovative und nützliche Projekt lösen will, werden in diesem Beitrag thematisiert.

Von IMPT gelöste Probleme und Anwendungsfälle

Umwelt- und Klimaschutz nehmen in der aktuellen Zeit eine immer größere Bedeutung für Unternehmen, Regierungen und Verbraucher ein. Denn laut Einschätzung der anerkannten Experten unternimmt die Menschheit noch immer zu wenig, um die katastrophalen Folgen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. So werden dadurch unter anderem das größte Artensterben, die Versauerung der Meere und die Zerstörung der Korallenriffe und weiteres Sterben der Meere verursacht. Hinzu kommen das Erliegen des Golfstroms, verheerende Hungerkrisen, Krieg sowie mehr und stärkere Naturkatastrophen.

Daher zählen mittlerweile schon rund 30 % der Deutschen zu der an Nachhaltigkeit interessierten Zielgruppe der LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability). Außerdem interessieren sich sogar zwei Drittel der Anleger laut J. P. Morgan für ESG-Investments. Aber auch in anderen wohlständigeren Ländern sind langsam vergleichbare Tendenzen zu beobachten. In diesem Zusammenhang ist vor allem das 2-Grad-Ziel entscheidend, wobei der Kohlenstoffverbrauch dafür der maßgebende Faktor ist.

Viele Verbraucher wollen sich auch gerne selbst stärker für den Klima- und Umweltschutz einsetzen, haben dabei aber noch ihre Schwierigkeiten. Beispielsweise vertrauen sie den Marken nicht so leicht, da auch Manipulationen wie beim Greenwashing möglich sind und bereits viele Skandale in der Vergangenheit vorgefallen sind. Insbesondere die Zielgruppe der LOHAS hat daher ein außerordentliches Interesse in der Zurückverfolgbarkeit ihrer gekauften Produkte.

Ein weiteres Problem stellt der für weniger finanzaffine Nutzer komplizierte, stark zentralisierte, undurchsichtige und fragmentierte Handel mit Kohlenstoffemissionen dar. Dieser Umstand ist noch einmal bedeutender, da nur eine kleine Gruppe sich für Vermögensanlagen interessiert und die anderen die Mehrheit darstellt. Aus diesen Gründen ist dieser Markt für Verbraucher ohne finanziellen Background nur erschwert zugänglich.

Darüber hinaus fällt es vielen Unternehmen bisher noch sehr schwer, ihren CO2-Fußabdruck firmenintern zu reduzieren. Daher sind viele auf den Erwerb von Kohlenstoffemissionsguthaben angewiesen.

Außerdem haben alte Blockchains oft einen hohen Strombedarf, was sich wiederum schädlich auf das Klima und die Umwelt auswirkt.

IMPT vielfältige Lösungsmöglichkeiten für den Klimaschutz

Das größte Ziel von IMPT liegt in einer bestmöglichen Vereinfachung von Kohlenstoff-Emissionshandel, -Überwachung und -Reduktion. Um dies zu realisieren, werden diverse Features geboten:

Marktplatz mit klimafreundlichen Produkten und Dienstleistungen

Das Kernelement von IMPT ist der Onlinemarktplatz für klima- und umweltfreundliche Angebote. Schon jetzt haben sich über 10.000 renommierte Marken für IMPT entschieden, wobei täglich neue auf der Website mit einer Wachstumsrate von 20 % pro Monat hinzukommen. Zu diesen zählen beispielsweise AEG, Ecco, Puma und Hugo Boss. Dabei wird auf der Plattform ein breites Angebot aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Einzelhandel, Software, Unterhaltung und Tourismus offeriert. Somit brauchen sich die Verbraucher bei einem Einkauf nicht mehr über die Folgewirkungen ihres Konsums sorgen und können mit ruhigem Gewissen kaufen.

Vergütung des eingesparten CO2

Ein besonderer Vorteil liegt in der Vergütung des eingesparten Kohlenstoffs beim Einkauf in Form eines NFTs. Auf diese Weise werden die Verbraucher noch einmal zusätzlich finanziell motiviert, sich stärker für den Klimaschutz zu engagieren.

Besonders praktischer CO2-Emissionshandel über NFTs

NFTs stellen einzigartige Vermögensobjekte auf einer Blockchain dar und zeigen die Besitzrechte dieser an, vergleichbar mit Kryptowährungen. Durch die komfortable Einbindung des Kohlenstoffemissionshandels über den Marktplatz oder Vergütung bei Einkäufen ist dieser Ansatz wesentlich nutzerfreundlicher. Die Anwender können das CO2-Emissionsguthaben dann wie eine nachhaltige Vermögensanlage betrachten oder direkt gegen Geld umtauschen. Jedoch werden auch noch weitere Optionen zur Verfügung gestellt.

Exklusive künstlerische NFT-Sammlerkollektion für Spenden

Eine weitere Möglichkeit für den Umgang mit dem Emissionsguthaben besteht in der Opferung dessen zur Reduktion des eigenen Kohlenstoffverbrauchs. Dadurch erhalten die Nutzer als Belohnung einen anderen NFT einer besonderen Sammlerkollektion, welcher ebenfalls Wertsteigerungspotenzial bietet.

Erster weltweiter CO2-Trackingscore als mögliches Kohlenstoff-Siegel

Ebenfalls bemerkenswert ist der Bereich der Kohlenstoffemissionsüberwachung, welcher auch von IMPT abgedeckt wird. In diesem Zusammenhang nutzt es den ersten globalen Score zur Überwachung der Kohlenstoffemissionen. Auf diese Weise erlangen die Anwender ein wesentlich höheres Bewusstsein und besseres Gefühl für die Tragweite ihrer täglichen Handlungen und Entscheidungen in Bezug auf die Folgewirkungen für Klima und Umwelt.

Ein weiterer Anwendungsfall bietet sich in diesem Zusammenhang durch eine Art Kohlenstoffemissionslabel, welches ähnliche Funktionen wie das europäische Energielabel erfüllt. Auf diese Weise erhalten die Verbraucher bei allen Kaufentscheidungen eine bessere Möglichkeit, um die Produkte und Dienstleistungen nach umweltfreundlichen Kriterien zu bewerten. Außerdem profitieren Regierungen durch den Score. Denn über ihn lassen sich besonders komfortabel neue Gesetze und Steuern überwachen.

Unterbindung von Manipulationen

Durch eine öffentlich einsehbare und nur äußert schwer manipulierbare Blockchain wird eine außergewöhnliche Transparenz und Sicherheit erzielt. Diese kann vor allem im teilweise nicht standardisierten und schwer durchschaubaren Kohlenstoffemissionshandel mögliche Manipulationen durch Greenwashing oder Doppelausgaben unterbinden. Somit soll IMPT sicherstellen, dass das Angebot auch tatsächlich nachhaltig ist. Eine Blockchain im Zusammenhang mit einer Supply Chain ist dafür die ideale Lösung.

99,99 % Energieersparnis

Während Proof-of-Work-Blockchains einen besonders hohen Stromverbrauch haben, geht IMPT dabei einen völlig anderen Weg. Es möchte seinen Energieverbrauch möglichst geringhalten. Daher hat es sich für eine besonders energiesparsame Proof-of-Stake-Blockchain entschieden. Somit können Klima und Umwelt noch einmal wesentlich effektiver geschützt werden.

Anteilige Spenden bei Käufen über IMPT-Marktplatz

Ein weiteres Feature stellt das Spendensystem dar, bei dem für jeden Verkauf ein Anteil der Gewinnmarge an klima- und umweltfreundliche Vereine gespendet wird. Auf diese Weise können noch einmal größere Erfolge erzielt werden.

Presale in Kürze beendet

Der Vorverkauf wurde aufgrund der geplanten Listings sowie der aktuellen Marktlage im Zusammenhang mit der FTX-Krise auf die zweite Presale-Phase begrenzt. Die übrigen Token aus der letzten dritten Presalephase werden vorerst für 12 Monate eingefroren. Abgeschlossen werden soll der Vorverkauf noch am 12. Dezember dieses Jahres. Anschließend sollte über den weiteren Gebrauch über eine DAO abgestimmt werden.

The tokens that were assigned for the presale stage 3 have been locked for 12 months and vested for a further 12 months https://t.co/lCFUmnl1xY pic.twitter.com/cRldNIRFuG — IMPT.io (@IMPT_token) December 6, 2022

Aktuell sind nur noch wenige Token verfügbar. Viele Anleger haben daher panikartig mit IMPT-Token eingedeckt, bevor sich das Zeitfenster schließt. Daher kam es insbesondere in den letzten Tagen noch einmal zu einer besonders hohen Nachfrage. Angeboten werden die Coins in dieser Phase für 0,023 US-Dollar, was 10 % über dem angesetzten Börsenlistungspreis liegt.

Hervorragender Newsflow für IMPT durch 10 Listungen in 1 Monat

Gerade einmal 2 Tage später soll die erste Listung an einer Kryptobörse erfolgen. Ausgesucht hat sich das ambitionierte Team für ihr Debüt die größte DEX Uniswap. Kurze Zeit später folgen die Listungen auf ChangellyPro und LBank, die genauen Daten wurden bisher noch nicht veröffentlich. Allerdings handelt es sich dabei um offiziell bestätigte Listings. Hinzu kommen 7 weitere Börsenlistungen im Dezember. Aus diesem Grunde dürfte bei IMPT für einen außergewöhnlich positiven Newsflow gesorgt sein. Denn Krypto-Newstrader beachten insbesondere die Daten von Listungen, da häufig davor und danach explosionsartige Anstiege zu verzeichnen sind.