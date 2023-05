Steigt Ethereum bis zum Jahresende auf 3.000 Dollar oder sollten Investoren auf yPredict ausweichen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie zu erwarten ist am Wochenende wenig Bewegung am Kryptomarkt aufgekommen. Bitcoin, Ethereum und die meisten Top 20 Coins erholen sich zwar, allerdings nur leicht. Ethereum hat in den letzten 24 Stunden 0,98 % zugelegt, während der Bitcoin um mehr als 2 % gestiegen ist. Damit liegt ETH auch unter dem Durchschnitt des Wachstums des gesamten Kryptomarkts, der im selben Zeitraum um 1,5 % zugelegt hat. Kann Ethereum bis zum Jahresende nochmal eine beeindruckende Rallye hinlegen und 3.000 Dollar erreichen, oder ist yPredict ($YPRED) die bessere Wahl für Investoren?

Der gesamte Kryptomarkt ist von gestern auf heute um 1,5 % gestiegen und damit beläuft sich der Wert aller Coins laut Daten von Coinmarketcap auf 1,136 Billionen Dollar. Dabei hat dieser Wert heuer schon deutlich höher gelegen und die Gewinne von heute machen nur einen Teil der Verluste der letzten Tage und Wochen wieder gut. Ethereum hat auf Wochensicht um 1,54 % zugelegt, notiert aber aktuell mit 1.842 Dollar immer noch auf einem Niveau, das es in den letzten Monaten sehr häufig zu sehen gab.

Damit liegt ETH derzeit noch mehr als 62 % unter seinem Allzeithoch von 4.891 Dollar, welches im November 2021 erreicht wurde. Luft nach oben gibt es also noch genug, die Frage ist nur, wie lange es dauern wird, um aus der aktuellen Preisspanne auszubrechen. Inzwischen scheint es zwar zu gelingen, die 1.800 Dollar Marke zu halten und nicht mehr zu unterschreiten, ein wirklicher Ausbruch nach oben hin ist aber noch nicht in Sicht.

Zwar ist es am Wochenende gelungen, den EMA50, der bei 1.834 Dollar liegt, wieder zu überschreiten, was als erstes bullisches Signal zu deuten ist, allerdings ist der Kurs aktuell noch gefährlich nahe an dieser Linie, sodass der Wert nächste Woche noch leicht unterschritten werden könnte. Hält der EMA50 und es gelingt, hier eine stärke Supportzone zu bilden, wäre mit dem Überschreiten des nächsten Widerstands bei 1.874 Dollar wieder ein großer Schritt für die Bullen erreicht, der einen weiteren Anstieg bis auf 1.943 Dollar zulassen würde.

Hier wäre erneut verstärkt mit Widerstand zu rechnen. Gelingt es den Bullen, auch diese Hürde zu meistern, könnte die psychologisch wertvolle 2.000 Dollar Marke erneut angetestet werden und beim Überschreiten einen Anstieg bis auf das Jahreshoch bei 2.137 Dollar in Angriff genommen werden. Allerdings dürfte es bei der aktuellen Dynamik, die seit Wochen nicht mehr wirklich vorhanden ist, noch eine Zeit lang dauern, bis der ETH-Kurs sein Jahreshoch wieder erreicht.

Sollte es noch im Juni dazu kommen, steigen die Chancen, dass im dritten Quartal Werte um 2.500 Dollar erreicht werden und dann wäre es auch wieder denkbar, bis zum Jahresende einen Ether-Preis von 3.000 Dollar zu sehen. Vom aktuellen Kursniveau aus würde das einen Anstieg um etwas mehr als 60 % bedeuten. Deutlich höhere Gewinne werden aktuell im Bereich der Meme-Coins oder bei ICOs erreicht, wenn die jeweiligen Coins sich nach dem Launch durchsetzen. Ein vielversprechendes Projekt kommt mit yPredict auf den Markt.

yPredict setzt für Krypto-Analysen auf künstliche Intelligenz

yPredict nutzt künstliche Intelligenz, um Kryptoanalysen und Prognosen zu erhalten. Das Analysieren riesiger Datenmengen zählt bekanntlich zu den größten Stärken von KI und das Team hinter yPredict nutzt das zum Vorteil der User. Die KI wurde mit unzähligen Chartmustern und Datensätzen von Prognosemodellen angelernt und erkennt, sobald sich Muster am Chart abzeichnen oder Indikatoren erreicht werden und sendet entsprechende Signale an die Nutzer aus.

Der Service wird in 3 verschiedenen Modellen für die Nutzer zugänglich sein, wovon eine Variante kostenlos ist und zwei Modelle kostenpflichtig sind. Die Abonnementgebühren werden mit $YPRED-Token abgerechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält. $YPRED-Holder bekommen anteilsmäßig – je nachdem wie viele Token sie halten – 10 % der Gebühren, die auf der Plattform eingenommen werden – als Rewards wieder ausgezahlt. Damit sollen Anleger ermutigt werden, den $YPRED-Token länger zu hodln.

Neben der Möglichkeit, durch hodln Token zu verdienen, schafft yPredict eine weitere Möglichkeit, sich ein Einkommen auf der Plattform zu verdienen. KI-Entwickler können ihre Prognose-Modelle zum Verkauf anbieten und wenn diese entsprechende Ergebnisse liefern und sich durchsetzen, kann so ein passives Einkommen aufgebaut werden.

Das macht yPredict zu einer mit Spannung erwarteten Krypto-Prognose und Handelsplattform und den YPRED-Token zu einem Investment, das viel Potenzial mit sich bringt. Analysten vermuten, dass ein Anstieg auf das 10-fache sehr wahrscheinlich ist. Der $YPRED-Token hat im Presale schon weit mehr als 1,8 Millionen Dollar eingebracht und ist aktuell noch für 0,09 USDT erhältlich. Nach dem Vorverkauf liegt der Listingpreis an den Kryptobörsen bei 0,12 Dollar, woraus sich bereits ein Buchgewinn von mehr als 33 % ergibt, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.