DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.801 +0,8%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Apple 865985 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Meta-Aktie: Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook Meta-Aktie: Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investmentbeispiel

Sui: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

07.09.25 11:03 Uhr
Sui: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Sui verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
3,3810 USD 0,0451 USD 1,35%
Charts|News

Sui wurde am 06.09.2024 zu einem Wert von 0,8381 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 119,31 Sui im Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3,336 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 398,03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 298,03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.09.2024 erreicht und liegt bei 0,9173 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com