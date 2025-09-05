Sui: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Investmentbeispiel

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Sui verdienen können.

Sui wurde am 06.09.2024 zu einem Wert von 0,8381 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 119,31 Sui im Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3,336 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 398,03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 298,03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.09.2024 erreicht und liegt bei 0,9173 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net