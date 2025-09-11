DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.465 -0,5%Nas21.911 +0,1%Bitcoin97.163 +1,9%Euro1,1704 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.647 +0,6%
Langfristige Anlage

Tether: So viel wäre eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert

10.09.25 19:43 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Tether-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0001 USD 0,0001 USD 0,01%
Charts|News

Am 09.09.2022 lag der Kurs von Tether bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 999,76 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,79 USD, da sich der Wert von Tether am 09.09.2025 auf 1,000 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,02 Prozent vermindert.

Am 01.01.2025 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com