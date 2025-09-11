Tether: So viel wäre eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert

Langfristige Anlage

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Tether-Investition gewesen.

Am 09.09.2022 lag der Kurs von Tether bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 999,76 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,79 USD, da sich der Wert von Tether am 09.09.2025 auf 1,000 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,02 Prozent vermindert.

Am 01.01.2025 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

