Top 25 Dino-Altcoin vor Ausbruch, während die Bitcoin Hyper L2 fast 22 Mio. $ erreicht

Der Kryptomarkt präsentierte sich in der vergangenen Woche klar bullisch und zeigt nun eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Bitcoin fiel leicht unter die Marke von 122.000 US-Dollar, hält jedoch immer noch ein Wochenplus von über zehn Prozent.

Polkadot bleibt mit rund acht Prozent Kursgewinn in den letzten sieben Tagen etwas zurück und notiert aktuell rund ein Prozent schwächer, dennoch sehen Analysten hier Chancen für einen Ausbruch.

Parallel dazu sorgt Bitcoin Hyper für Schlagzeilen: Der Vorverkauf der Bitcoin-Layer-2-Lösung nähert sich bereits 22 Millionen US-Dollar und unterstreicht damit die klare relative Stärke dieses Projekts.

Polkadot vor möglichem Ausbruch: Top-Experte wird bullisch

Der erfahrene Krypto-Analyst Michaël van de Poppe richtet seinen Blick auf Polkadot (DOT). Dabei handelt es sich um einen Altcoin, der bereits seit Jahren im Kryptomarkt präsent ist und deshalb oft als „Dino-Coin“ bezeichnet wird. Nach längerer Schwächephase zeigen sich nun deutliche Signale einer Trendwende.

Van de Poppe verweist darauf, dass DOT aktuell dabei ist, die 20-Wochen-Durchschnittslinie nach oben zu durchbrechen. Dies ist ein technischer Indikator, der häufig als Beginn eines stabileren Aufwärtstrends interpretiert wird.

Neben den Chartstrukturen sieht er auch fundamentale Verbesserungen im Polkadot-Ökosystem, die das Projekt wieder attraktiver machen. Entscheidend sei nun das Überschreiten der Marke von 5 US-Dollar. Gelingt dieser Schritt, könnte sich daraus eine nachhaltige bullische Bewegung entwickeln.

One of my old favourites, $DOT, is on the edge of breaking upwards in a strong uptrend.



It's breaking above the 20-Week MA and has made some strong fundamental changes.



This should imply that we're about to see this move, what needs to happen first? It has to break $5 and then… pic.twitter.com/pQnn0UOh1W — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 4, 2025

Bitcoin Hyper vor 22 Mio. $ Meilenstein – bullische Krypto Prognose für Bitcoin-L2

Der Oktober 2025 bestätigt erneut seine historische Stärke. Bitcoin notiert nahe am Allzeithoch und hat die Marke von 122.000 US-Dollar zurückerobert. Parallel dazu sorgt ein neues Projekt im Bitcoin-Ökosystem für Aufmerksamkeit: Bitcoin Hyper (HYPER). Die Layer-2-Lösung verbindet die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit der Skalierbarkeit des Solana-Netzwerks und zieht damit erhebliches Kapital an. Innerhalb weniger Tage wuchs die Finanzierung auf rund 21,5 Millionen US-Dollar.

Auffällig ist zuletzt auch die Beteiligung von Großinvestoren. Mehrere Krypto-Wale haben in kürzester Zeit Millionenbeträge eingebracht. Solche Akteure gelten oft als Frühindikatoren, da sie Zugang zu detaillierten Analysen haben und langfristig strategisch investieren. Dass sie ausgerechnet HYPER bevorzugen, unterstreicht die Erwartung, dass dieses Layer-2-Modell eine zentrale Rolle in der nächsten Marktphase übernehmen könnte.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine. Entwickler können damit auf bewährte Tools wie Rust zurückgreifen und gleichzeitig Anwendungen in hoher Geschwindigkeit bereitstellen. Über eine native BTC-Bridge bleibt die Verbindung zu Bitcoin erhalten, sodass Sicherheit und Dezentralität nicht verloren gehen. Dieses hybride Modell ermöglicht schnelle Transaktionen, effizientes Staking und ein Governance-System, das durch den HYPER-Token gesteuert wird. Damit entsteht eine Infrastruktur, die sowohl institutionelle Investoren als auch Entwickler anspricht.

Die Geschwindigkeit des Kapitalzuflusses deutet auf weiteres Wachstum hin. Sollte sich die aktuelle Dynamik fortsetzen, könnte die Schwelle von 22 Millionen US-Dollar bereits am Wochenende überschritten werden.

HYPER kann direkt über die offizielle Projektseite erworben werden. Unterstützt werden dabei Kryptowährungen wie SOL, ETH, USDT, USDC und BNB sowie Kreditkartenzahlungen. Zusätzlich ermöglicht das eigene Staking-Protokoll attraktive Renditen von derzeit 59 Prozent. Innerhalb von rund 24 Stunden erfolgt bereits die nächste Preissteigerung, weshalb mutige Anleger direkt erste Buchgewinne aufbauen können.

