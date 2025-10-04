Treibt BlackRock jetzt die Bitcoin-Rallye an?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Vor wenigen Tagen hat mit dem Oktober, der von Krypto-Anlegern aufgrund seiner saisonalen Stärke häufig als Uptober bezeichnet wird, der statistisch gesehen stärkste Monat am Kryptomarkt gestartet. Seitdem hat der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung Bitcoin um mehr als 7 Prozent zugelegt. Im 7-Tages-Schnitt liegt die Performance sogar bei mehr als 11 Prozent. Damit kommt der Kurs von Bitcoin dem Allzeithoch vom 14. August bei 124.457,12 US-Dollar wieder sehr nahe. Heute notiert die digitale Leitwährung sogar nur noch 2 Prozent darunter. Damit könnte Bitcoin vor der nächsten großen Rallye stehen und der Finanzgigant BlackRock könnte diese noch weiter antreiben.

(Der Kurs von Bitcoin notiert nur noch knapp 2 Prozent unter seinem Allzeithoch vom 14. August – Quelle: coinmarketcap.com)

So hoch könnte BlackRock jetzt den Kurs von Bitcoin treiben

Da BlackRock der größte und wohl auch bekannteste Finanzkonzern unserer Zeit ist, unterliegen die Bitcoin-Käufe und Verkäufe des bekannten institutionellen Investors natürlich einem breiten Interesse unter Anlegern und vor allem auch Analysten. Viele Analysten beleuchten jeden neuen Kauf von BlackRock und teilen diesen auf X (ehemals Twitter) mit Anlegern. Und heute vermeldet Whale Insider, dass BlackRock erneut Bitcoin im Wert von mehr als 791,6 Mio. US-Dollar gekauft hat.

JUST IN: BlackRock buys $791.6 million worth of $BTC. pic.twitter.com/Q4XQOjUIHb — Whale Insider (@WhaleInsider) October 4, 2025

Die Käufe von BlackRock kommen nicht von ungefähr, denn allgemein haben institutionelle Investoren derzeit wieder ein großes Interesse daran, in Bitcoin zu investieren. Das erkennt man an den gigantischen Zuflüssen, die die Bitcoin-Spot-ETFs derzeit erzielen, denn die börsengehandelten Fonds werden aus regulatorischen Gründen von Fondsgesellschaften, Versicherern, Banken und Pensionskassen bevorzugt für ein Investment in Bitcoin genutzt.

Der physisch besicherte iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock ist dabei der größte und bedeutendste Bitcoin-Spot-ETF und allein dieser hat in den letzten 4 Handelstagen mehr als 2,1 Mrd. US-Dollar eingenommen. Deshalb kauft BlackRock derzeit wie verrückt Bitcoin, um den Fonds zu decken, und treibt die Rallye noch weiter nach oben. Schon in den nächsten Tagen könnte der Bitcoin-Kurs dabei ein neues Allzeithoch bilden. Davon dürften auch Altcoins wie Bitcoin Hyper ($HYPER) stark profitieren.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

$HYPER explodiert auf mehr als 21 Mio. US-Dollar

Bitcoin Hyper ist die weltweit erste Layer-2-Lösung, die speziell auf Bitcoin-Halter zugeschnitten ist und den Markt für immer verändern könnte. Denn durch Bitcoin Hyper könnten Bitcoin-Transaktionen künftig mit einem Vielfachen der heutigen Geschwindigkeit abgewickelt werden. Zudem eröffnet die neue Bitcoin-Layer-2 Anlegern zahlreiche Möglichkeiten wie die Nutzung von DeFi-Anwendungen, wodurch in Zukunft neben Ethereum, Solana und zahlreichen anderen Coins auch Bitcoin gestakt werden kann. Auch Zinsen durch Lending oder andere Anwendungen sind dadurch für Bitcoin bald denkbar. Bitcoin Hyper liefert dadurch eine Art Upgrade für die Bitcoin Blockchain und das begeistert Investoren und Analysten gleichermaßen.

(Der Kurs des neuen $HYPER-Tokens könnte nach dem ICO rasant ansteigen – Quelle: bitcoinhyper.com)

Die neue Layer 2 kommt mit $HYPER als nativen Token und hier ergibt sich für Anleger eine einmalige Gelegenheit. Aktuell können die $HYPER-Token noch zum günstigen Fixpreis im Presale gekauft werden, noch bevor der neue Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird. Dabei wird der Tokenpreis bis zum Launch sogar noch mehrfach angehoben, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Schon jetzt haben Anleger über 21 Millionen Dollar in den neuen Coin investiert, was schnell deutlich macht, dass es sich hier um das nächste große Ding handeln könnte. Einige Analysten halten einen Kursanstieg um weit mehr als das 20-fache nach dem Launch für möglich, sodass es sich lohnen könnte, noch vor dem Listing zu investieren.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.