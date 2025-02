TRUMP-Coin im Fokus

"Dr. Doom" Nouriel Roubini warnt davor, dass auf das Erscheinen von Donald Trumps neuen Memecoins eine "große Blase" im Kryptobereich folgen könnte.

Werte in diesem Artikel

• Neue Meme-Coins $TRUMP und $MELANIA

• Kritiker verweisen auf Eindruck eines "Pump-and-Dump"-Schemas

• Roubini befürchtet "große Blase" am Kryptomarkt





Trump lanciert neuen Memecoin

Vor kurzem hat Donald Trump seinen eigenen Krypto-Coin "$TRUMP" lanciert und auch seine Frau Melania stellte ihren eigenen Coin "$MELANIA" vor. Der TRUMP-Coin basiert auf der Kryptowährungs-Plattform Solana und ähnelt einer digitalen Gedenkmünze, die gehandelt werden kann. Zunächst wurden 200 Millionen Coins auf den Markt gebracht und innerhalb von drei Jahren sollen weitere 800 Millionen herausgebracht werden. Etwa 80 Prozent der "$TRUMP"-Coins gehören den mit der Trump-Organisation verbandelten Firmen CIC Digital und Fight Fight Fight.

Kritik an neuem Coin

Nach seinem Erscheinen steigerten die Trump-Anhänger den Marktwert des Coins zeitweise bis auf fast 15 Milliarden US-Dollar. Inzwischen hat der Coin jedoch deutlich an Wert verloren und kommt nur noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 3,71 Milliarden US-Dollar (Stand: 16.02.2025).

Der starke Erfolg und anschließende Absturz des Memecoins sorgte bei Händlern und Experten für Kritik. Finanzanalysten verwiesen darauf, dass das Vorgehen den Eindruck eines "Pump-and-Dump"-Schemas erwecke, bei dem ein Coin künstlich gepusht und der Preis in die Höhe getrieben wird, um ihn anschließend wieder zu verkaufen, bevor der Markt reagieren kann. Kritisch betrachtet wird zudem, dass der Coin zum Werkzeug für politische Korruption und Bestechung werden könnte.

Roubini befürchtet "große Blase" am Kryptomarkt

Der als "Dr. Doom" bekannte Ökonom Nouriel Roubini ist der Meinung, "dass diese Meme-Münzen wirklich peinlich sind", wie er im Opening Bid-Podcast gegenüber Yahoo Finance-Chefredakteur Brian Sozzi verlautete. Sogar Trump-Anhänger hätten auf X gesagt, dass man zwei Tage vor der Amtseinführung etwas lerne, das auf nichts als heißer Luft basiere und seinen höchsten Wert erreiche. "Es gibt massive Vetternwirtschaft. Es besteht ein massiver Interessenkonflikt. Das ist widerlich", so Roubini. "Die Leute kaufen zu Spitzenzeiten und dann korrigieren Sie bereits um 50 %. Die Insider verdienen das Geld und verkaufen es, und die Einzelhändler werden verarscht", gibt Yahoo Finance Roubini wieder.

Roubini befürchtet, dass auf die Meme-Coins eine "große Blase" im Kryptobereich folgen könnte. "Es wird eine weitere Deflation geben, und dann wird es die gleichen Zyklen geben, in denen die Leute auf dem Höhepunkt kaufen, sich dann korrigieren und am Tiefpunkt verkaufen", so der Ökonom und warnt: "Sie werden ihre Hemden verlieren."

Allerdings sieht Roubini nicht nur Negatives in Bezug auf die Zukunft von Kryptowährungen. "Ich denke, das Positivere ist, dass es einige Innovationen in der Finanztechnologie gibt, die tatsächlich positiv sind", so der Experte. "Es geht nicht um wirtschaftliche Freiheit, sondern um die Bereitstellung besserer Finanzdienstleistungen."

