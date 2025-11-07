DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.344 +0,7%Euro1,1538 -0,1%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street mit Abgaben -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Krypto-Markt zwischen Rally und Korrektur: Fed-Zinssenkung bringt Rekordzuflüsse nach Deutschland Krypto-Markt zwischen Rally und Korrektur: Fed-Zinssenkung bringt Rekordzuflüsse nach Deutschland
JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig

07.11.25 03:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.699,0144 CHF 30,8743 CHF 1,16%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.897,7117 EUR 31,8997 EUR 1,11%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.548,0231 GBP 29,5213 GBP 1,17%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
511.707,5752 JPY 5.578,7115 JPY 1,10%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.343,1033 USD 33,6223 USD 1,02%
Charts|News
CHF/ETH (Schweizer Franken-Ethereum)
0,0004 ETH -0,0000 ETH -1,14%
Charts|News
EUR/ETH (Euro-Ethereum)
0,0003 ETH -0,0000 ETH -1,10%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0004 ETH -0,0000 ETH -1,16%
Charts|News
JPY/ETH (Japanischer Yen-Ethereum)
0,0000 ETH -0,0000 ETH -1,30%
Charts|News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0,0003 ETH -0,0000 ETH -1,01%
Charts|News

UBS-Risikochefin Stela Willemstein fordert in Dubai eine globale Krypto-Regulierung für mehr Stabilität, Sicherheit und eine starke Rolle der Banken im Web3-Zeitalter.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch