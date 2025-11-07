UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig
07.11.25 03:18 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
2.699,0144 CHF 30,8743 CHF 1,16%
2.897,7117 EUR 31,8997 EUR 1,11%
2.548,0231 GBP 29,5213 GBP 1,17%
511.707,5752 JPY 5.578,7115 JPY 1,10%
3.343,1033 USD 33,6223 USD 1,02%
0,0004 ETH -0,0000 ETH -1,14%
0,0003 ETH -0,0000 ETH -1,10%
0,0004 ETH -0,0000 ETH -1,16%
0,0000 ETH -0,0000 ETH -1,30%
0,0003 ETH -0,0000 ETH -1,01%
UBS-Risikochefin Stela Willemstein fordert in Dubai eine globale Krypto-Regulierung für mehr Stabilität, Sicherheit und eine starke Rolle der Banken im Web3-Zeitalter.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch