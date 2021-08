Wahl 2021: Verberben und Schenken - jetzt handeln

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

CDU-Kandidat Armin Laschet schließt Steuererhöhungen und -senkungen schon mal kategorisch aus. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wollen Besserverdienende und Vermögende mehr belasten und dafür untere und mittlere Einkommen entlasten.

In einem sind sich die Parteien aber in den Grundzügen einig: Die Erbschaftssteuer könnte nach der Wahl zumindest in Teilen auf den Prüfstand kommen. Während Grüne und SPD die Erbschaftssteuer erhöhen wollen, lehnt die CDU das ab. Allerdings kann sich die Partei vorstellen, dass Erleichterungen bei der Vererbung von Unternehmen rückgängig gemacht werden.

Vertreter der Wirtschaft ahnen dagegen längst, dass die Schulden, die während der Pandemie entstanden sind, nicht ohne Steuererhöhungen zurückgezahlt werden können. Darum ging etwa Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherung in die Offensive. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung fordert er: Bevor andere Steuern erhöht werden, sollte die Erbschaftssteuer steigen. Auch Ausnahmen und die Höhe der Freibeträge würde er auf den Prüfstand stellen sowie eine CO2-Steuer einführen.

Unserer Einschätzung nach dürfte das eine künftige Bundesregierung ebenso sehen. Ganz unabhängig davon, welche Regierungskoalition sich nach der Wahl am 26. September 2021 ergibt. Eine Möglichkeit, die Erbschaftssteuer schon im Vorfeld zu senken, ist Vermögenswerte bis zur Höhe der Freibeträge vorab an die künftigen Erben zu verschenken. Diese Freibeträge können alle zehn Jahre in Anspruch genommen werden und so die spätere Steuerlast deutlich reduzieren oder gegebenenfalls ganz vermeiden. Oft kann es sinnvoll sein, vorausschauend zu handeln und Vermögen oder Teile eines Vermögens bereits zu Lebzeiten zu übertragen.

Angesichts der Steuerpläne der Parteien sollten Personen, die eine Schenkung beabsichtigen, diese keinesfalls auf die lange Bank schieben, sondern jetzt handeln.

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/?utm_source=finanzennet&utm_medium=ppc&utm_campaign=leuapress&utm_content=textlink

von Hubert Thaler, Vorstand der Top Vermögen AG in Starnberg

Immer mehr Privatanleger in Deutschland vertrauen bei ihrer Geldanlage auf bankenunabhängige Vermögensverwalter. Frei von Produkt- und Verkaufsinteressen können sie ihre Mandanten bestmöglich beraten. Mehr Informationen finden Sie unter www.v-bank.com.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.