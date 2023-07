WallStreetBets und alles über den neueste Coup am Kryptomarkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

WallStreetBets, auch bekannt als /r/wallstreetbets oder WSB, ist mehr als nur eine Reddit-Community – es ist eine globale Bewegung, die bewiesen hat, dass die Macht des Internets in der Lage ist, die traditionellen Finanzstrukturen zu erschüttern und zu verändern. Die Geschichten, die im Rahmen dieser Gemeinschaft entstanden sind, reichen von herzzerreißenden Verlusten bis hin zu atemberaubenden Gewinnen und haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um alles über die Entwicklung und die neusten Vorhaben zu erfahren!

Die Anfänge von WallStreetBets

WallStreetBets wurde 2012 von Jaime Rogozinski, einem IT-Berater, gegründet. Er suchte eine Plattform, auf der er und andere risikofreudige Einzelinvestoren ihre Investmentstrategien teilen und diskutieren konnten.

Das Reddit-Subreddit war von Anfang an eine Mischung aus ernsthafter Diskussion über komplexe Finanzstrategien und lockerem, manchmal rohem Humor, geprägt von Internet-Memen und Insider-Witzen.

Die Philosophie von WallStreetBets

Die Grundphilosophie von WallStreetBets ist simpel: Jeder sollte in der Lage sein, große Wetten auf den Aktienmarkt zu machen, ganz gleich, ob er über eine formale Finanzausbildung verfügt oder nicht.

WallStreetBets geht es darum, den „kleinen Leuten“ eine Stimme zu geben und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um gegen die „großen Fische“ der Wall Street anzutreten.

Der Aufstieg von WallStreetBets

Im Laufe der Jahre gewann WallStreetBets stetig an Bedeutung und wurde zu einer beachtlichen Kraft auf dem Finanzmarkt.

Aber der wirkliche Durchbruch kam im Jahr 2020, als die Community ihre kollektive Macht nutzte, um eine massive Kursschwankung bei der Aktie des Videospielhändlers GameStop auszulösen.

Durch den Kauf von GameStop-Aktien trieben die Mitglieder von WallStreetBets deren Preis in die Höhe und verursachten so massive Verluste für Hedgefonds, die auf einen Preisverfall der Aktie gewettet hatten.

Dieser Vorfall, der als „GameStop-Squeeze“ bekannt wurde, brachte WallStreetBets weltweit in die Schlagzeilen und führte zu einer Diskussion über die Rolle von Kleinanlegern auf den globalen Finanzmärkten.

WallStreetBets und die GameStop-Aktie

Die Geschichte der GameStop-Aktie ist wohl das bekannteste Beispiel für die Macht von WallStreetBets.

Anfang 2021 war die Aktie des angeschlagenen Einzelhändlers GameStop kaum mehr als ein Pennystock, der weit unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt wurde.

Doch als Mitglieder von WallStreetBets begannen, die Aktie massiv zu kaufen, stieg deren Wert innerhalb weniger Tage von weniger als 20 Dollar auf über 480 Dollar.

Die Reaktion der Wall Street

Die Wall Street und die traditionellen Medien reagierten schockiert auf das Phänomen WallStreetBets. Dabei wurden die Kleinanleger beschuldigt, die Märkte zu manipulieren und verantwortungslos zu handeln. Einige Broker schränkten sogar den Handel mit bestimmten Aktien wie GameStop ein, was zu weiteren Kontroversen und Diskussionen führte.

Die Auswirkungen von WallStreetBets

Die Auswirkungen von WallStreetBets sind weitreichend und haben die Art und Weise, wie Menschen über Finanzmärkte denken und wie diese funktionieren, verändert.

Es hat gezeigt, dass Kleinanleger, die sich zusammenschließen, in der Lage sind, erheblichen Einfluss auf den Aktienmarkt auszuüben.

Zudem hat es offenbart, dass die traditionellen Mechanismen der Finanzmärkte nicht immer in der Lage sind, solche Ereignisse zu handhaben.

WallStreetBets heute

Heute bleibt WallStreetBets eine aktive und lebhafte Community, die weiterhin versucht, die Machtverhältnisse auf den Finanzmärkten zu verschieben.

Mitglieder teilen immer noch Handelstipps, diskutieren Strategien und feiern ihre Gewinne (oder bedauern ihre Verluste) zusammen.

Sie haben auch begonnen, ihre Aufmerksamkeit auf andere Bereiche zu richten, wie Kryptowährungen und nicht fungible Token (NFTs).

Die WallStreetBets-Bewegung hat uns viele wertvolle Lehren erteilt. Sie hat gezeigt, dass der Zugang zu Informationen und der Einsatz von Technologie das Spielfeld für Kleinanleger ebnen können.

Ebenso hat sie die inhärente Volatilität und das Risiko des Aktienmarkts unterstrichen sowie die Notwendigkeit betont, Finanzbildung und -kompetenz für alle zugänglich zu machen.

Neuer Memecoin als Fantoken von WallStreetBets

WallStreetBets ist mehr als nur eine Reddit-Community. Es ist eine Bewegung, die uns alle dazu auffordert, unsere Beziehung zu Geld und Investitionen zu überdenken. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Finanzwelt kein exklusiver Club für eine Elite ist, sondern ein Raum, in dem jeder eine Stimme haben kann.

Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Anfänger sind, es gibt viel zu lernen von dieser bemerkenswerten Gemeinschaft und der Revolution, die sie auf den globalen Finanzmärkten ausgelöst hat.

Die Geschichte von WallStreetBets ist noch nicht zu Ende. Sie ist ein lebendiges, sich ständig weiterentwickelndes Phänomen. Nun wurde nach der ersten NFT-Kollektion Wall Street Bulls, welche nach 32 Minuten ausverkauft wurde und 2,5 Mio. US-Dollar einbrachte, der erste Memecoin und Fantoken für die 1 Mio. Personen große Community entwickelt.

Der als König der Memecoins bezeichnete Token mit Robin-Hood-Ambitionen möchte sich für das von der Hochfinanz verachtete „dumb money“ (dumme Geld) der Kleinanleger einsetzen. Seinen Wert gewinnt der Token aus der gebündelten Macht der Gemeinschaft und der Schwarmintelligenz.

Dabei vereint Wall Street Memes die kultigen Memecoins, welche für parabolische Kursanstiege berüchtigt sind, mit der aktivistischen Kleinanleger-Community von WallStreetBets, um einen ganz besonderen Fantoken zu erschaffen.

Er ist eine Parodie der inflationären Fiatwährungen, welche von vielen der Community zum Teil als Scam bezeichnet werden. Denn sie machen unter der aktuellen Zentralbankpolitik die Superreichen immer reicher und die Armen immer ärmer.

Zudem ist auf der Website zu erkennen, dass das Team von Wall Street Memes mit Elon Musk und Gary Vee Kontakt hatte. Dabei erwarten einige Analysten, dass dies in Zukunft für weitere Kursanstiege sorgen könnte.

Der Memecoin Shiba Inu notiert beispielsweise aktuell 475.265,51 % über dem ersten Notierungspreis. Ein weiteres Beispiel ist Pepe Coin, welcher ohne Sinn ist und aktuell über 5.582 % im Plus steht.

Kultiger Presale von Wall Street Memes nimmt Fahrt auf

Nur noch für kurze Zeit können die $WSM Token von Wall Street Memes über den Vorverkauf mit einem Rabatt bezogen werden. Bisher konnten schon mehr als 13,9 Mio. US-Dollar von begeisterten Investoren eingeworben werden, welche auf der Suche nach dem nächsten Memecoin mit astronomischen Renditen sind.

Aktuell befindet sich Wall Street Memes schon in der 22. Phase des Presales. In dieser können die Token nur noch für maximal 24 Stunden zu dem rabattierten Preis in Höhe von 0,0313 US-Dollar erworben werden.

Jedoch könnte der Vorverkauf aufgrund der hohen Nachfrage schon wesentlich früher ausverkauft sein, wenn der nächste Meilenstein des Fundraising bei 14.651.887,07 US-Dollar überschritten wurde. Deshalb sollten sich Interessierte nicht zu lange Zeit lassen, wenn sie sich das Vorverkaufsangebot noch zum günstigeren Preis sichern wollen.

Insgesamt wird es 30 Phasen geben, in welchen die Tokenpreise schrittweise von 0,0250 auf 0,0337 US-Dollar erhöht werden. Somit können sich die ersten Anleger über den Presalein wenigen Wochen attraktive Buchgewinne von bis zu 34,8 % sichern. Hinzu kommen noch die hohen Community-Belohnungen für die Gemeinschaft.

Dabei wurden bei den Tokenomics 30 % der Token als Belohnungen für die Community eingeplant. Daher ist zu erwarten, dass durch diese für zusätzliches Marketing sowie den Aufbau der Gemeinschaft gesorgt wird.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.