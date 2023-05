Warum Erfolg von P2E-Games und Metaverse von Spieler-Entwicklungen abhängt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Kryptomarkt um wichtige Marken kämpfe, könnte sich in der Welt der P2E-Games und Metaversen eine überraschende Entwicklung ergeben: Games, die in Kooperation mit ihren Spielern entwickelt werden. Ein Blick auf erfolgreiche Beispiele wie Minecraft, Fortnite und Warcraft 3 zeigt, dass Spielerbeteiligung möglicherweise das fehlende Puzzleteil für den Durchbruch in der sich schnell entwickelnden Spielbranche sein könnte. Dabei könnte der zukünftige Erfolg eines Spiels stark von der aktiven Beteiligung der Spieler bei dessen Entstehung abhängen. Schauen wir uns genauer an, warum das so sein könnte und warum ein Gaming-Veteran davon ausgeht.

Die Ära der Spieler-generierten Inhalte

Der Erfolg von Spielen wie Counter Strike, Dota 2, Minecraft, Fortnite und Warcraft 3 hat gezeigt, dass Spieler nicht nur Konsumenten sein wollen, sondern auch Mitschöpfer. Zudem hatten Games wie Warcraft 3, Roblox und Fortnite ihre Erfolge den von den Nutzern erstellen Spielinhalten zu verdanken.

Das Mitgestalten des Games durch die Spieler wird von den meisten Spieleentwicklern noch nicht vollständig genutzt. Doch eine neue Welle von Web3-Spielen könnte das ändern, indem sie das Mitgestalten von Inhalten ins Zentrum ihres Erlebnisses rücken.

Jeffrey Butler, ehemaliger Produzent von EverQuest und heutiger Chief Product Officer von Avalon mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Games, sieht die Zukunft der Spieleentwicklung als ein kooperatives Unterfangen. Für ihn bedeutet dies, dass die Community aktiv am Prozess der Entwicklung beteiligt ist. „Ich glaube nicht, dass es für irgendein [einzelnes] Unternehmen da draußen gerade jetzt möglich ist, das Volumen an Inhalten zu schaffen, das Spieler konsumieren möchten„, sagte Butler auf dem GamesBeat Summit 2023.

Die Kraft der Blockchain in Spielen

Blockchaintechnologie und Kryptowährungen haben das Potenzial, Spieler stärker in die Spieleentwicklung einzubeziehen. Sie ermöglichen es den Spielern, ihre Beiträge zu monetarisieren und für ihre Kreativität belohnt zu werden. So kann unter anderem der Bau von In-Game-Strukturen oder das Design von Charakteren in Kryptowährungen entlohnt werden.

Dieses Konzept ist im Spiel Avalon bereits Realität. Avalon ist ein Web3-Spiel, das auf der Unreal Engine 5 läuft und Elemente eines MMOs (Massively Multiplayer Online Game) und Metaversums miteinander verbindet. Spieler können ihre eigenen Welten und In-Game-Inhalte erstellen und dabei Kryptowährungen verdienen.

Das Erfolgsmodell von Spieler-Engagement für P2E Games und das Metaverse

Spiele wie Minecraft, Fortnite und Warcraft 3 haben gezeigt, wie wichtig das Engagement der Spieler für den Erfolg eines Spiels sein kann. Spieler generierte Inhalte, wie Mods und benutzerdefinierte Welten, haben diese Spiele auf neue Höhen gebracht und ihre Lebensdauer verlängert. Zudem werden auf diese Weise auch neue Spieler angezogen.

Die Bedeutung des Engagements der Spieler wird in der Kryptowährungsbranche immer offensichtlicher. Die aktive Teilnahme der Spieler an der Gestaltung und Entwicklung eines Spiels könnte auch der Schlüssel sein, um die Attraktivität eines Spiels auf dem Kryptomarkt zu erhöhen und es von der Konkurrenz abzuheben.

Es ist an der Zeit, das kreative Potenzial der Spieler voll auszuschöpfen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Teil des Schöpfungsprozesses zu sein. Nur so kann die nächste Generation von Videospielen erschaffen werden, die nicht nur spielerisch ansprechend, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich sind.

Durch die Verbindung von Spieler-Engagement und Blockchaintechnologie können wir eine neue Ära von Spielen einläuten, die sowohl den kreativen Antrieb der Spieler fördert als auch ihr Engagement belohnt.

Games, die eine aktive Spielerbeteiligung fördern, können zu einer tiefgreifenden Veränderung der Spielkultur führen. Anstatt Spiele nur zu konsumieren, werden die Spieler zu Mitgestaltern ihrer eigenen Erfahrungen. Durch die Monetarisierung ihrer Beteiligung durch Kryptowährungen könnten sie sogar einen finanziellen Anreiz erhalten, ihre kreativen Fähigkeiten zu nutzen und ihre eigenen Spielinhalte zu schaffen.

Ebenso könnte diese Entwicklung auch zu einer stärkeren Bindung zwischen den Spielern und den Gamestudios führen. Wenn die Gamer wissen, dass ihre Beiträge wertgeschätzt und belohnt werden, werden sie wahrscheinlich stärker in das Spiel investieren und sich mehr mit ihm identifizieren. Dies könnte letztendlich zu einer nachhaltigeren und engagierteren Spielercommunity führen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.