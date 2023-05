Killer Whales: CoinMarketCap dreht Serie für Krypto- und Web3-Enthusiasten

• Neue Serie im Stil von "Höhle der Löwen" für Krypto- und Web3-Unternehmer• Juroren sind noch nicht bekannt• Serie soll in über 55 Ländern ausgestrahlt werden

Höhle der Löwen für Web3

Das Krypto-Unternehmen CoinMarketCap, das laut eigenen Angaben das am meisten referenzierte Unternehmen zur Preisverfolgung von Kryptowährungen ist, hat bekanntgegeben, eine TV-Serie im Stil der bekannten TV-Serie "Die Höhle der Löwen" zu koproduzieren. Das Format der Serie, bei dem Unternehmer im Zuge einer kurzen Unternehmenspräsentation versuchen, bekannte Unternehmer und Unternehmerinnen von ihrem Geschäftskonzept zu überzeugen, um die Juroren als Investoren zu gewinnen, erfreut sich durch zahlreiche Adaptionen weltweiter Beliebtheit. Der deutsche Ableger ist die TV-Serie "Die Höhle der Löwen", bei der unter anderem bereits die bekannten Unternehmer Frank Thelen und Carsten Maschmeyer als Investoren fungierten.

Laut einer Bekanntmachung von CoinMarketCap soll das Konzept nun speziell auf Unternehmen aus dem Web3-Bereich ausgerichtet werden. Neue und innovative Krypto- und NFT-Projekte sollen in der Serie mit dem Namen "Killer Whales" die Möglichkeit bekommen, der Öffentlichkeit ihr Geschäftskonzept vorzustellen und gleichzeitig um Investorengelder zu buhlen. Jede Episode soll sich auf ein bestimmtes Web3-Genre fokussieren, insbesondere auf NFTs, Gaming-Anwendungen und anderen neue Krypto-Technologien. Gedreht werden soll Ende Juni in Los Angeles, anschließend soll die Serie dann in über 55 Ländern ausgestrahlt werden. Die Erstausstrahlung wird über HELLO TV erfolgen, 24 Stunden später werden die Folgen auf den größten Video-On-Demand-Dienstleistern verfügbar sein.

Juroren sind noch nicht bekannt

Um sich bewerben zu können, muss das Projekt bereits veröffentlicht sein und ein Bewerbungsformular ausgefüllt werden. Die Kriterien, mit denen die Projekte von den Juroren bewertet werden, unterscheiden sich nicht von denen, die auch auf herkömmliche Unternehmen zutreffen, wobei der Schwerpunkt laut Pressemitteilung "auf dem Kernteam, der Roadmap, den Partnern, der Technologie und dem realen Problem, das sie zu lösen versuchen, liegt".

Die Juroren sollen noch bis spätestens zum 20. Juli 2023 bekannt gegeben werden und aus den "glaubwürdigsten VCs, berüchtigtsten Influencern und berühmtesten Gründern" der Web3-Industrie bestehen. Ziel der TV-Serie soll es unter anderem sein, "ein weltweites Publikum zur besten Sendezeit über die Risiken und Vorteile der Web3-Technologie zu informieren und zu unterhalten", so die Bekanntmachung.

Krypto erholt sich von Krypto-Winter

Es scheint so, alles hätten die jüngsten Turbulenzen im Finanzsystem die Beliebtheit von Kryptowährungen beflügelt. Bitcoin, die wichtigste Kryptowährung, konnte seit Mitte März 2023 ein starkes Kursplus verzeichnen und kratzt Stand Anfang Mai an der psychologisch wichtigen 30.000 US-Dollar-Marke. Nach dem Krypto-Winter 22/23, bei dem Krypto-Anleger große Verluste hinnehmen mussten, scheint es nun wieder bergauf zu gehen. Ob sich der Wert stabilisiert und Kryptowährungen sich nun wirklich als ernstzunehme Alternativen des herkömmlichen Finanzsystems etablieren können, bleibt abzuwarten.

