Weder MemeCore noch noch SPX6900 - Dieser Altcoin könnte 2025 50x bringen

Am heutigen Handelstag zeigen sich erste leichte Erholungen bei ausgewählten Altcoins. Besonders MemeCore und SPX6900 treten mit relativer Stärke hervor und können deutlich mehr als 5 Prozent zulegen. Beide Projekte zählen mittlerweile zur Top 100 nach Marktkapitalisierung und verfügen über eine Milliardenbewertung, was ihre Reichweite, aber auch die begrenzte Upside deutlich macht.

Für Anleger bedeutet das: Wer nach größeren Renditechancen sucht, muss verstärkt auf kleinere, innovative Projekte achten – trotz der Stärke und des Potenzials von Memecoins wie SPX6900.

Gerade in dieser zweiten Reihe entstehen häufig die größten Kurssprünge und bieten damit interessante Möglichkeiten, im Memecoin-Markt erfolgreich zu agieren. Ein neuer Altcoin namens Snorter könnte hier deutlich mehr als 50x Renditen ermöglichen. Denn Snorter denkt das Krypto-Trading für Retail-Anleger neu.

Snorter verbindet Telegram mit Trading-Automatisierung

Im Kryptomarkt spielen Geschwindigkeit und Zugänglichkeit eine entscheidende Rolle. Besonders im Segment der Memecoins können wenige Minuten über Gewinn oder Verlust entscheiden. Hier zeigt sich, dass traditionelle Handelsmethoden an ihre Grenzen stoßen. Gleichzeitig ist Telegram längst nicht mehr nur Kommunikationsplattform, sondern Dreh- und Angelpunkt für den Austausch der Krypto-Community. Immer mehr Projekte nutzen diese Reichweite, um automatisierte Handelslösungen bereitzustellen.

Snorter reiht sich in diese Entwicklung ein, geht jedoch einen Schritt weiter. Das Projekt kombiniert die Benutzerfreundlichkeit von Telegram mit der Leistungsfähigkeit der Solana-Blockchain. Transaktionen werden dadurch nahezu ohne Verzögerung abgewickelt. Gerade in volatilen Märkten wie dem Memecoin-Segment kann eine solche Schnelligkeit entscheidend sein. Perspektivisch soll die Lösung auch auf Ethereum, BNB Chain oder Polygon ausgedehnt werden – ein klares Signal, dass Snorter von Beginn an auf ein multichain-fähiges Ökosystem setzt.

Spannend dürfte für das Marktsegment der Memecoins auch die Sniper-Funktion sein. Sie erkennt neue Token auf dezentralen Börsen frühzeitig, analysiert deren Smart Contracts und macht sie sofort handelbar. Während solche Instrumente bisher institutionellen Akteuren vorbehalten waren, öffnet Snorter sie auch für private Investoren. Damit wird aus dem Messenger-Bot ein Werkzeugkasten für den Zugang zu Märkten, die bisher vor allem von skriptgesteuerten Bots dominiert wurden.

Snorter als Basisinvestment für Memecoin-Saison

Memecoins haben sich von einer Nische zu einem eigenen Marktsegment entwickelt. Inzwischen sind sie ein Spielfeld für automatisierte Strategien, Arbitrage und algorithmische Bots. Für Privatanleger ohne entsprechende Infrastruktur ist es schwierig, mithalten zu können. Snorter positioniert sich hier als neue Idee: ein System, das sowohl Geschwindigkeit als auch Schutzmechanismen bietet und damit eine Basis für den Handel mit hochvolatilen Token schaffen will.

Die Architektur von Snorter reduziert technische Hürden. Über Telegram lassen sich Orders, Limit Trades oder Copy-Trading mit einfachen Befehlen steuern. Gleichzeitig überprüft der Bot automatisch, ob ein neuer Smart Contract manipulative Strukturen enthält – etwa versteckte Gebühren, Honeypots oder bösartige Steuerregeln. In einem Umfeld, in dem täglich Millionenbeträge durch betrügerische Mechanismen verloren gehen, stellt dieser Sicherheitsaspekt einen zentralen Mehrwert für alle Trader dar.

Zugleich bietet Snorter ein klar strukturiertes Dashboard, das Positionen, Gewinne und Verluste transparent abbildet. Damit unterscheidet sich das Projekt von fragmentierten Lösungen, die Nutzer bisher auf mehrere Plattformen verteilten. Für Anleger ergibt sich daraus die Möglichkeit, Memecoins nicht als reine Wette, sondern mit einer Art Basisinvestment anzugehen.

Wer den nächsten Hype frühzeitig mitnehmen möchte, erhält mit Snorter ein Instrument, das Geschwindigkeit und Sicherheit kombiniert. Trotz viralem Branding ist Snorter somit kein Memecoin, sondern ein Instrument, um Memecoins besser zu handeln.

SNORT-Token stärkt das Ökosystem langfristig

Mittelpunkt des Projekts ist der Utility-Token SNORT. Er wird parallel auf Solana und Ethereum ausgegeben, die Gesamtmenge ist auf 500 Millionen Einheiten begrenzt. Bereits im Presale wurden über 2,7 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei frühe Investoren von gestaffelten Preisrunden profitieren. Neben der Finanzierung des Projekts dient SNORT auch funktional als Treiber des Ökosystems.

Die Einsatzmöglichkeiten reichen von reduzierten Handelsgebühren über den Zugang zu Premium-Funktionen bis hin zum Staking. Aktuell lockt das Protokoll mit Renditen im dreistelligen Bereich bei rund 170 Prozent APY, was zusätzliche Anreize schafft, Token langfristig zu halten.

Technisch ermöglicht eine Bridge nahtlose Transfers zwischen Solana und Ethereum, ohne die Umlaufmenge zu verändern. Zudem ist ein Governance-Modell geplant, das Token-Halter in Entscheidungsprozesse einbindet – etwa bei der Erweiterung auf neue Netzwerke oder der Anpassung von Gebühren.

Die Roadmap sieht neben dem Ausbau auf weitere Chains auch die Einführung von APIs und Community-Funktionen vor. Damit soll Snorter nicht nur kurzfristig vom Memecoin-Hype profitieren, sondern sich als dauerhafte Infrastruktur im automatisierten Handel etablieren.

Wer hier günstig einsteigen möchte, erhält Zugang zu allen Funktionen und zugleich den günstigsten Preis. Dank fixer Preiserhöhungen alle paar Tage maximieren Early-Adopter schnell die Buchgewinne.

