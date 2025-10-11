XRP Prognose: 50 % Verlust in 30 Minuten - das steckt dahinter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der vergangene Handelstag markierte einen der schwersten Einbrüche der Krypto-Geschichte. Innerhalb weniger Stunden wurden über 20 Milliarden US-Dollar an Positionen liquidiert – ein neuer Negativrekord. Besonders Altcoins gerieten unter massiven Druck und verloren teils mehr als 50 Prozent ihres Werts. Ursache waren akute Liquiditätsprobleme und hektische Panikverkäufe. Während sich viele Coins von ihren Verlaufstiefs deutlich erholten, bleibt XRP immer noch mit rund zehn Prozent Verlust im Minus. Gestern verlor XRP sogar rund 50 Prozent seines Werts in nur 30 Minuten – was steckt dahinter?

Flash-Crash bei XRP: 50 % Verlust in 30 Minuten – das ist passiert

Gestern erlebte der Kryptomarkt eine extreme Ausnahmesituation, auch bei XRP: In nur etwa 30 Minuten fiel der Marktwert von XRP um rund 50 Prozent. Solch ein rascher Einbruch resultiert nicht aus herkömmlichem Handelsdruck, sondern aus einem Zusammenspiel von Marktmechanismen.

This was an unprecedented liquidation event:



Amid the crypto crash yesterday, $XRP erased a whopping -50% of its market cap in 30 MINUTES.



At 4:50 PM ET, $XRP was worth $161 billion.



By 5:20 PM ET, $XRP was worth $80 billion.



What happened to XRP? https://t.co/oACmCgYpc2 pic.twitter.com/fUC9U0zeI2 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 11, 2025

Der Auslöser war vermutlich ein massiver Verkaufsimpuls. So gab es wohl große Market-Orders, die direkt in dünne Orderbücher trafen. Dieser Preisdruck erzeugte einen plötzlichen Kurssturz, der unmittelbar Stop-Losses und Liquidationen in gehebelten Long-Positionen auslöste. Diese Zwangsliquidierungen erzeugten erneut Verkaufsdruck, der den Kurs weiter herunterriss. Hier gab es eine regelrechte Liquidationskaskade. Kaum verwunderlihc, wurden eben insgesamt rund 20 Milliarden US-Dollar liquidiert.

Weil der Markt in solchen Momenten stark illiquide ist (es gibt kaum Gegenorders), reichte eine verhältnismäßig moderate Anzahl zusätzlicher Verkaufsorder, um eine gewaltige Kurslücke zu reißen. Market Maker und algorithmische Händler ziehen sich in solchen Extremsituationen oft zurück und reduzieren ihre Order-Bereitschaft, was die Volatilität weiter verschärft.

In der kurzen Zeit wurde also ein Teufelskreis in Gang gesetzt: Preis fällt, Liquidationen kommen, weitere Verkäufe, Preis fällt noch schneller.

Look at how quickly liquidity vanished on $XRP spot markets right before the massive part of the cascade



Orderbook depth +/-50% of the quote price just gone



This is a visualization of how these exact moves can happen…



We can only speculate… pic.twitter.com/9icJa0btKf — Dom (@traderview2) October 11, 2025

Der Analyst Dom (@traderview2) machte darauf aufmerksam, dass die Liquidität auf den XRP-Spotmärkten kurz vor dem Crash nahezu vollständig verschwand. Laut seiner Analyse zeigte das Orderbuch, dass innerhalb von Sekunden die Tiefe im besagten Bereich um den aktuellen Kurs praktisch ausgelöscht war. Käufer und Verkäufer zogen ihre Orders zurück, wodurch keine Marktstabilität mehr bestand. Als die ersten großen Verkaufsorders eintrafen, trafen sie damit auf ein „leeres“ Orderbuch. Dies war ein Zustand, der den massiven Preissturz beschleunigte.

Nach dem Tiefpunkt greifen in der Regel Käufer oder Liquiditätsanbieter wieder ein, wodurch eine teilweise Erholung einsetzt. Solche Flash-Crashs sind oft kurzlebig: Der Markt konsolidiert, unterstützt durch algorithmische Gegenorders.

In Summe war der gestrige Crash also kein „normaler“ Ausverkauf, der durch fundamentale News begründet wurde, sondern ein Flash-Crash, getrieben durch Hebelwirkung, illiquide Orderbücher und Zwangsliquidationen.

