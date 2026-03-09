Welche Krypto kaufen? Diese 3 Coins könnten jetzt spannend sein

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Der Kryptomarkt startet vergleichsweise stabil in die neue Handelswoche – und das trotz eines äußerst angespannten makroökonomischen Umfelds. Am Wochenende sorgte die Eskalation im Konflikt rund um Iran für massive Verwerfungen an den Energiemärkten. US-Ölfutures wurden zeitweise bei rund 120 US-Dollar je Barrel gehandelt, nachdem Sorgen über mögliche Störungen wichtiger Lieferketten im Nahen Osten zunahmen.

Zum Wochenstart kam es zwar zu deutlichen Gewinnmitnahmen beim Ölpreis, doch das Niveau bleibt weiterhin sehr hoch. Gleichzeitig reagieren Aktienmärkte empfindlich auf diese Unsicherheit und tendieren deutlich schwächer. Umso bemerkenswerter ist die relative Stärke des Kryptomarktes. Bitcoin und mehrere Altcoins zeigen Stabilität oder sogar Kursgewinne. Gerade in solchen Marktphasen lohnt sich ein genauer Blick darauf, welche Kryptowährungen aktuell besonders interessant für Anleger sein könnten.

Bitcoin: Stabilität in der Range könnte auf Bodenbildung hindeuten

Bitcoin bleibt weiterhin der zentrale Taktgeber des gesamten Kryptomarktes – und zeigt aktuell eine bemerkenswerte Widerstandskraft. Seit mehreren Wochen bewegt sich die größte Kryptowährung der Welt in einer relativ klar definierten Range zwischen etwa 60.000 und 72.000 US-Dollar. Diese Seitwärtsphase könnte sich zunehmend als Konsolidierungszone erweisen, in der der Markt eine neue Basis ausbildet.

When markets stop going down on bad news that’s when bottoms form. — James Van Straten (@btcjvs) March 9, 2026

Besonders auffällig ist dabei die relative Stärke gegenüber anderen Assetklassen. Während Aktienmärkte zuletzt unter Druck geraten sind und geopolitische Risiken die Stimmung belasten, konnte Bitcoin negative Nachrichten erstaunlich gut absorbieren. Häufig ist genau dieses Verhalten ein Signal dafür, dass der Markt sich in einer fortgeschrittenen Phase der Bodenbildung befindet.

In den vergangenen 24 Stunden legte Bitcoin erneut zu und wird aktuell wieder nahe der Marke von 69.000 US-Dollar gehandelt – ein Plus von rund vier Prozent. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Käufer weiterhin bereit sind, Rücksetzer aufzufangen. Sollte es Bitcoin gelingen, die obere Begrenzung der Range nachhaltig zu überwinden, könnte dies den nächsten größeren Aufwärtsimpuls einleiten.

Bitcoin Hyper: Innovatives Layer-2-Konzept sorgt für Aufmerksamkeit im Presale

Während etablierte Kryptowährungen Stabilität zeigen, richten viele spekulativ orientierte Anleger ihren Blick auf neue Projekte im Presale-Segment. Eines der aktuell meistdiskutierten Projekte ist Bitcoin Hyper, das in kurzer Zeit eine bemerkenswerte Nachfrage verzeichnen konnte.

Das Projekt verfolgt das Ziel, eine leistungsfähige Layer-2-Infrastruktur für Bitcoin zu entwickeln. Hintergrund ist ein grundlegendes Problem: Die Bitcoin-Blockchain gilt zwar als äußerst sicher und dezentral, bietet jedoch bislang nur begrenzte Möglichkeiten für komplexe Anwendungen wie DeFi oder schnelle Smart-Contract-Interaktionen. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an.

Das Konzept kombiniert Elemente der Bitcoin-Sicherheit mit moderner Blockchain-Technologie. Unter anderem soll die Solana Virtual Machine integriert werden, um Entwicklern eine vertraute und leistungsfähige Umgebung für neue Anwendungen zu bieten. Gleichzeitig sollen Zero-Knowledge-Proofs und eine spezielle Bridge-Architektur dafür sorgen, dass Vermögenswerte effizient zwischen Layer-1 und Layer-2 übertragen werden können.

Im Presale-Segment zeigt das Projekt derzeit eine deutliche relative Stärke. Für frühe Investoren kann dies attraktiv sein, da der Einstiegspreis häufig noch deutlich unter dem späteren Marktpreis liegt. Rund 32 Millionen Dollar Raising Capital und 37 Prozent STaking-APY sprechen hier für sich.

Zcash: Privacy-Narrativ bleibt langfristig ein spannender Investment-Case

Neben Bitcoin rücken auch einige spezialisierte Kryptowährungen wieder stärker in den Fokus der Anleger. Ein Beispiel dafür ist Zcash, das zuletzt mit deutlichen Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht hat. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden legte der Privacy-Coin zweistellig zu und konnte sich wieder stabil oberhalb der Marke von 200 US-Dollar etablieren.

In a world moving toward more surveillance, privacy blockchains like Zcash will become essential infrastructure.



Everyone wants privacy.



I’m positioned long on $ZEC. — Ted (@TedPillows) March 7, 2026

Trotz dieser Erholung befindet sich Zcash langfristig weiterhin deutlich unter seinen früheren Höchstständen. Seit dem Verlaufshoch hat der Coin mehr als zwei Drittel seines Wertes verloren. Genau diese Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und fundamentalen Fortschritten könnte jedoch für einige Anleger eine interessante Ausgangssituation darstellen.

Zcash gehört zu den bekanntesten Privacy-Coins im Kryptomarkt. Die Technologie ermöglicht sogenannte „Shielded Transactions“, bei denen Absender, Empfänger und Transaktionsbetrag verschlüsselt werden können. In einer Zeit zunehmender Diskussionen über digitale Überwachung und finanzielle Privatsphäre gewinnt dieses Narrativ wieder an Bedeutung.