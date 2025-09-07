Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Chainlink Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 04.09.2024 kostete Chainlink 10,33 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 967,88 Chainlink. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 21.642,72 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 22,36 USD belief. Mit einer Performance von +116,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 9,574 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29,48 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com