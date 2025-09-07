Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Investmentbeispiel

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Chainlink Anlegern gebracht.

Am 04.09.2024 kostete Chainlink 10,33 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 967,88 Chainlink. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 21.642,72 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 22,36 USD belief. Mit einer Performance von +116,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 9,574 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net