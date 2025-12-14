DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.772 -0,2%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Wie viel Verlust ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

14.12.25 11:03 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Sui-Investment verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 4,743 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.108,37 SUI im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 13.12.2025 gerechnet (1,605 USD), wäre das Investment nun 3.384,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 66,15 Prozent.

Am 22.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,346 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

