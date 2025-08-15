Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Langfristige Performance

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in VeChain verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in VET investiert worden wären, hätte man nun 32.843,15 VeChain im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 797,24 USD, da VeChain am 15.08.2025 0,024274 USD wert war. Damit wäre das Investment um 20,28 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,019283 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net