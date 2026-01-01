Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 89.487,38 US-Dollar und damit 0,85 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 88.729,08 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,0 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 28,6 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,88 Prozent auf 80,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 79,82 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,94 Prozent auf 3.088,25 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.999,91 US-Dollar.

Nach 592,05 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagnachmittag um 0,10 Prozent auf 591,46 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,877 US-Dollar am Vortag auf 1,921 US-Dollar nach oben (2,34 Prozent).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,01 Prozent auf 419,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 419,25 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 4,86 Prozent auf 0,3736 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,3563 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2120 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2085 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2857 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2864 US-Dollar.

Nach 862,89 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Freitagnachmittag um 1,77 Prozent auf 878,12 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Dogecoin zu. Um 6,94 Prozent verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1354 US-Dollar, nachdem Dogecoin am Vortag noch 0,1266 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Solana-Kurs 1,78 Prozent stärker bei 129,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 126,74 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,93 Prozent auf 13,28 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 13,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 4,06 Prozent auf 13,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,58 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Sui um 17:11 auf. Es geht 4,47 Prozent auf 1,536 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,470 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.