Wie viel Verlust eine SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Lukrativer SHIB-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in SHIBA INU Anlegern gebracht.

SHIBA INU war am 20.10.2021 0,000028 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.571.428,57 SHIBA INU. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46,11 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.08.2025 auf 0,000013 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 53,89 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,000011 USD. Am 04.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net