DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.808 +0,2%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
HBARAnlage im Fokus

Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

03.01.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Investoren, die vor Jahren in Hedera investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1203 USD -0,0011 USD -0,91%
Charts|News

Hedera wurde am 26.10.2021 bei 0,3908 USD gehandelt. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 25.587,10 HBAR. Da sich der Wert eines Coins am 02.01.2026 auf 0,1214 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.105,70 USD wert. Damit wäre die Investition 68,94 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com