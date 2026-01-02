Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

HBARAnlage im Fokus

Investoren, die vor Jahren in Hedera investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Hedera wurde am 26.10.2021 bei 0,3908 USD gehandelt. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 25.587,10 HBAR. Da sich der Wert eines Coins am 02.01.2026 auf 0,1214 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.105,70 USD wert. Damit wäre die Investition 68,94 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net