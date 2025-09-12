Wird das der stärkste September aller Zeiten für Ethereum?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das berühmte Sommerloch hat zwar die Kurse einiger Coins am Kryptomarkt nach unten gedrückt, unter anderem sogar den von Bitcoin, aber die 2. größte Kryptowährung Ethereum scheint davon gänzlich unbeeindruckt zu sein. Die aktuelle September-Performance von Ethereum liegt mit 8 Prozent nicht nur weit über dem saisonalen Durchschnitt für den September, auch die Signale im Chart sprechen eine klare, bullishe Sprache. Und diese deuten darauf hin, dass der aktuelle September eine unglaubliche Entwicklung mit sich bringen könnte, denn Ethereum erzielt derzeit sogar eine Outperformance zum Kurs von Bitcoin.

(Der Kurs von Ethereum erzielt derzeit eine stärkere Performance als der Kurs von Bitcoin – Quelle: coinmarketcap.com)

So schwach ist der September bei Ethereum normalerweise

Der September ist allgemein als schwächster Börsenmonat im gesamten Jahr bekannt. Das gilt sowohl für den Aktienmarkt als auch für den Kryptomarkt, was derzeit vor allem an der Kursschwäche von Bitcoin ersichtlich ist. Auch Ethereum ist normalerweise im September-Loch von einer solchen Kursschwäche betroffen.

(Der Kurs von Ethereum hat, wie auch viele andere Assets, im September eine deutliche Schwäche – Quelle: Tradingview.com)

Im Durchschnitt verliert der Ether-Kurs im Herbstmonat September 10,64 Prozent und erzielt nur in 40 Prozent der Fälle überhaupt einen Kursgewinn. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wie der September 2016 zeigt. In diesem Jahr erzielte der Ether-Kurs einen Zuwachs von 13,5 Prozent. Doch dieses Jahr könnte für Ethereum-Investoren noch eine deutlich bessere September-Performance möglich sein.

Momentum steigt stark an

Neben den zahlreichen fundamentalen Nachrichten, die Ethereum derzeit pushen, was vor allem den Hype um Stablecoins und die Verlegung der Wall Street auf die Blockchain umfasst, gibt es auch im Chart eine Menge technischer Signale, die auf eine klar bullishe Lage hindeuten. So hat sich im Kurs der zweitgrößten Kryptowährung bereits seit längerer Zeit ein starker Aufwärtstrend gebildet. Dieser steigt derzeit unter immer größer werdenden Momentum an.

(Der Kurs von Ethereum steigt derzeit in einem starken Aufwärtstrend an – Quelle: tradingview.com)

Wie stark das Momentum in Ethereum derzeit ansteigt, ist sehr einfach an den gleitenden Durchschnitt im Chart ersichtlich. Der bedeutendste ist dabei der EMA 200. Über die in der technischen Analyse äußerst bedeutende 200-Tage-Linie ist der Kurs von Ethereum allerdings schon lange gebrochen. Zudem ist der Ether-Kurs auch über den EMA 50 gestiegen.

Durch den ansteigenden Abstand zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist erkennbar, dass das kurzfristige Momentum in der zweitgrößten Kryptowährung deutlich stärker als das langfristige ist. Das deutet darauf hin, dass Ethereum weiter ansteigen könnte. Das nächste Kursziel liegt derzeit bei 6.000 US-Dollar. Damit könnte auch eine beginnende Altcoin-Season befeuert werden, in der Nutzer des neuen Trading Bots von Snorter hohe Gewinne erzielen könnten.

Jetzt mehr über Snorter erfahren.

Wie Snorter Privatanlegern jetzt hohe Gewinne einbringen könnte

Der Anstieg von Ethereum zieht auch eine Rallye bei zahlreichen Altcoins nach sich. Dabei sind vor allem Meme Coins extrem gefragt. Allerdings sind gerade Anfänger mit dem komplexen Thema oft völlig überfordert. Mit Snorter wird der Handel mit Meme Coins nicht nur einfacher, sondern ein Stück weit sicherer.

Der neue Trading Bot ist nämlich direkt in den Telegram-Messenger integriert und erleichtert das Trading dadurch deutlich. Außerdem werden Smart Contract Codes vor dem Handel gescannt und Scam-Projekte mit hoher Trefferquote herausgefiltert.

(Snorter erleichtert den Handel mit Meme Coins deutlich – Quelle: snortertoken.com)

Snorter kommt mit dem $SNORT-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und bereits fast 4 Millionen Dollar umgesetzt hat. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell durch die Decke gehen könnte. Schon während des Presales wird der Preis mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Mit steigenden Nutzerzahlen des Bots dürfte auch die Nachfrage nach dem $SNORT-Token nach dem Börsenlisting explodieren.

Jetzt $SNORT im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.