APA ots news: FMA-Studie: Fondsgebühren in Österreich stabil - leichter...

10.10.25 09:59 Uhr

APA ots news: FMA-Studie: Fondsgebühren in Österreich stabil - leichter Rückgang bei Aktienfonds

Analyse der 988 österreichischen Publikumsfonds mit 120 Mrd.

verwaltetem Vermögen

Wien (APA-ots) - Die Gebühren der österreichischen Publikumsfonds haben

sich im Jahr

2024 im Schnitt kaum verändert. Einzig bei den Aktienfonds setzt sich

der moderate Abwärtstrend der vergangenen Jahre fort.

Nachhaltigkeitsfonds sind nicht mehr günstiger als andere Fonds. Das

zeigt eine aktuelle Analyse der österreichischen Finanzmarktaufsicht,

die heute veröffentlicht wurde.

In ihrer Studie hat die FMA die Gebühren von 988 österreichischen

Publikumsfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 120 Mrd. (

Stichtag 31. Dez. 2024) erfasst. Die zentralen Kennzahlen für das

Berichtsjahr:

- Laufende Verwaltungsgebühren: 1,13% (volumengewichteter Mittelwert)

- Maximale Einstiegskosten: 3,57%

- Transaktionskosten: 0,14%

Die Gebührenstruktur bleibt damit gegenüber dem Vorjahr praktisch

unverändert. Wie üblich sind kurzfristige Rentenfonds mit 0,34%

Verwaltungsgebühren am günstigsten, Aktienfonds mit 1,46% am

teuersten. Für Mischfonds - die größte Anlagestrategie bei

österreichischen Publikumsfonds - werden im Schnitt 1,32% fällig. Vor

allem bei den Aktienfonds hat sich in den letzten Jahren ein

kontinuierlicher Abwärtstrend gezeigt: im Jahr 2018 lagen die

Gebühren für diese Strategie noch bei 1,73%.

Die FMA-Marktstudie 2025 über Fondsgebühren von österreichischen

Publikumsfonds kann auf der Website der FMA abgerufen werden. Eine

leicht verständliche Darstellung der Fondsgebühren sowie Erklärungen

zu deren Einordnung finden Sie in der FMA-Informationsreihe "Reden

wir über Geld".

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2025-10-10/09:55