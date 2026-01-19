DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -5,2%Nas23.141 -1,6%Bitcoin76.411 -3,9%Euro1,1736 +0,7%Öl64,90 +1,1%Gold4.754 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Ryanair A1401Z Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pensionsfonds in Dänemark verkauft US-Staatsanleihen

20.01.26 17:15 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Mitten im Konflikt um Grönland verkauft ein dänischer Pensionsfonds seine US-Staatsanleihen. Der Fonds trenne sich von seinen Beständen im Wert von 100 Millionen US-Dollar, teilte AkademikerPension der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Grund dafür sei die angespannte Finanzlage der US-Regierung. Der Schritt stehe nicht in direktem Zusammenhang mit den anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Europa, diese hätten die Entscheidung aber natürlich nicht erschwert, sagte Investment-Direktor Anders Schelde.

Wer­bung

AkademikerPension hat in Dänemark knapp 175.000 Mitglieder und verwaltet Investitionen in Höhe von rund 25,7 Milliarden US-Dollar.

US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland mit allen Mitteln in seinen Besitz bringen. Als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland hatte er angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle zu verhängen, um den Widerstand gegen einen Verkauf der Arktisinsel an die USA zu brechen. Die Regierungschefs von Dänemark und Grönland kündigten dagegen Widerstand an./wbj/DP/mis