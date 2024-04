SJB FondsEcho. Perspektive OVID Equity ESG Fonds.

SJB FondsEcho

Qualitätstitel. Nachhaltig.

Immer mehr Investoren achten darauf, dass ihre Anlagen nicht nur attraktive Renditen erzielen, sondern auch dezidierte Nachhaltigkeitskriterien beachten. In diesem Bereich ESG-konformer und "grüner" Investments ist seit gut sieben Jahren die Perspektive Asset Management AG aus München aktiv, die sich das langfristige Investieren in nachhaltige Qualitätsunternehmen auf die Fahnen geschrieben hat.

FondsManagerin Gabriele Hartmann, die den globalen Aktienfonds Perspektive OVID Equity ESG Fonds betreut, hebt den an Value-Prinzipien orientierten Anlageansatz hervor. Anhand klar definierter Merkmale und auf der Basis von einem fundamentalen Research-Prozess wird das Ziel verfolgt, langfristig eine risikoadjustierte Outperformance mit Titeln zu erreichen, die positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt haben. Dieser Ansatz hat im letzten Kalenderjahr 2023 gut funktioniert. Hier konnte der Perspektive OVID Equity ESG Fonds (kurz POET) eine Wertentwicklung von +8,70 Prozent über das Gesamtjahr verzeichnen. Diese Performance reichte zwar nicht, den technologielastigen MSCI World zu übertreffen, sie wurde jedoch auf der Basis einer deutlich geringeren Volatilität generiert.

Wie Marktstrategin Hartmann betont, ist Nachhaltigkeit für sie kein Trend, kein Marketinggag und kein bloßes Lippenbekenntnis. Vielmehr sei es eine Selbstverständlichkeit für ihren nach Artikel 8 SFDR klassifizierten Fonds, ausschließlich Unternehmen aufzunehmen, die ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Aktionären gerecht werden. Zugleich sichern sich diese Firmen Wettbewerbsvorteile: Sie reduzieren ihr Geschäftsrisiko, verbessern ihre Reputation bei den Kunden und wirken attraktiver auf Arbeitnehmer. Auch deshalb sind bei der Perspektive AM ESG-Research und fundamentale Unternehmensanalyse eng miteinander verbunden.

Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds I EUR (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) wurde am 15. Februar 2017 aufgelegt und verfügt aktuell über ein FondsVolumen von 30,95 Millionen Euro. Eine Benchmark wird nicht verwendet, das Portfolio ist über Länder und Sektoren breit diversifiziert. Der Value-Ansatz des POET-Fonds trifft eine Auswahl besonders nachhaltig agierender Qualitätsunternehmen, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden und somit langfristig attraktive Renditen erwarten lassen. Die seit Auflegung erreichten Performancezahlen bestätigen den Erfolg dieser Strategie. Seit Auflage wurde ein Plus von +52,98 Prozent erwirtschaftet, über die letzten fünf Jahre generierte der Perspektive OVID Equity ESG Fonds eine positive Wertentwicklung von +44,98 Prozent auf Eurobasis, was einer Rendite p.a. von +7,71 Prozent entspricht. Wie sieht die so erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Value-Gedanke. Befolgt.

Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds versteht sich als ein Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger und investiert weltweit in Qualitätsunternehmen, welche mit einer starken Nachhaltigkeitsleistung überzeugen. Zielsetzung ist es, Aktien von Unternehmen zu finden, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden und deshalb eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung erwarten lassen. In dem breit gestreuten Portfolio aus Aktien werden Qualitätsunternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Wie FondsManagerin Gabriele Hartmann ausführt, wird Qualität als geteilte Wertschöpfung für alle Stakeholder verstanden, die zu einem andauernden Wettbewerbsvorteil der Firmen führt. Präferiert wird ein aktionärsorientiertes Management mit Eigentümermentalität, in dessen Folge die Unternehmen überdurchschnittliche Finanzzahlen und einen positiven Impact auf Gesellschaft und Umwelt erzielen. Hartmann betont, sich als Value-Investor zu verstehen, doch auch die beste Unternehmensqualität rechtfertige nicht jeden Preis. Geschäftsphilosophie von Perspektive AM sei es daher, nach guten Unternehmen zu suchen, welche der breite Markt, auf Grund von Problemen im Unternehmen oder der Branche, unterbewertet. Wenn diese Probleme als temporär oder weniger gravierend eingeschätzt werden, nehme das FondsManagement eine konträre Haltung ein und beteilige sich langfristig am Unternehmen. Wie Marktstrategin Hartmann abschließend betont, gestalte sich die Suche nach günstigen Qualitätsaktien im gegenwärtigen Umfeld als schwierig. Die gesuchten Valuetitel würden am ehesten in Europa und im zyklischen Konsum gefunden, während bei US-Technologieunternehmen derzeit wenig Möglichkeiten für Neuengagements bestehen. Wie ist das Portfolio im Einzelnen zusammengesetzt?

FondsPortfolio. USA. Führend.

In der geographischen Aufteilung des Perspektive OVID Equity ESG Fonds liegen die USA mit 32,10 Prozent vorn, sind aber gemessen an anderen globalen Aktienfonds untergewichtet. Den zweiten Platz in der Länderallokation belegt die Schweiz, wo 9,40 Prozent des FondsVermögens investiert sind. Aktien aus Frankreich nehmen 8,60 Prozent des FondsVolumens ein, in Deutschland ist der Fonds mit 6,60 Prozent des Anlagevermögens engagiert. Wertpapiere aus Irland machen 6,20 Prozent der FondsBestände aus, 5,80 Prozent der ausgewählten Nachhaltigkeitsaktien kommen aus Dänemark. Titel aus den Niederlanden (4,30 Prozent) und Kanada (4,10 Prozent) ergänzen das Länderportfolio des ESG-Fonds. Komplettiert wird die geographische Aufteilung durch 11,30 Prozent an sonstigen Ländern, die Liquiditätsquote liegt per Ende März bei 11,70 Prozent. In der Branchenallokation des Perspektive OVID Equity ESG Fonds liegen Industrieunternehmen mit einem Anteil von 26,60 Prozent am FondsVermögen auf dem ersten Platz. Knapp dahinter ist der Sektor der Verbrauchsgüter platziert, wo 23,00 Prozent des FondsVolumens investiert sind. Auf Platz drei der Sektorengewichtung findet sich das Gesundheitswesen mit 20,40 Prozent. In Technologietiteln sind gerade einmal 9,90 Prozent der Investorengelder angelegt, abgerundet wird die Branchenstruktur durch eine 8,40-prozentige Position im Bereich der Basiskonsumgüter. Welche Einzeltitel werden vom Management des Nachhaltigkeitsfonds besonders favorisiert? Der am stärksten gewichtete Titel unter den Top 10 ist aktuell die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Mastercard, gefolgt von dem niederländischen Technologieunternehmen ASML und dem dänischen HealthCare-Konzern Novo Nordisk. Wie FondsManagerin Hartmann berichtet, wurden dem FondsPortfolio als letzte Neuerwerbung die günstig bewerteten Aktien des dänischen Gebäudemanagers ISS A/S hinzugefügt. Das Unternehmen habe den Turnaround geschafft und sei nun deutlich effizienter und fokussierter aufgestellt als in der Vergangenheit. Da für die kommenden Jahre mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich zu rechnen sei, wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 als zu niedrig betrachtet.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Ausgeprägt.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Perspektive OVID Equity ESG Fonds dem Morningstar Global Target Market Exposure (TME) Index als Benchmark gegenübergestellt. Über drei Jahre liegt die Korrelation mit dem breit gestreuten internationalen Referenzindex mit 0,89 auf einem hohen Niveau, für ein Jahr fällt sie mit 0,90 noch etwas stärker aus. Damit ist die Parallelität der beiden Kursverläufe deutlich ausgeprägt, Fonds und Index bewegen sich im Einklang. Dies bestätigt auch der Blick auf die Kennzahl R²: Für drei Jahre liegt die Kennziffer bei 0,79, über ein Jahr nimmt R² einen Wert von 0,81 an. Demnach haben sich mittelfristig 21 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 19 Prozent. Die Benchmark-Unabhängigkeit der Branchen- und Titelgewichtung des POET-Fonds bleibt somit recht konstant. Der Tracking Error von 7,77 Prozent über drei Jahre demonstriert, dass FondsManagerin Hartmann bei ihrer Titelselektion kein hohes aktives Risiko eingeht und sich im Vergleich zum globalen Aktienmarkt eher defensiv positioniert. Welche Schwankungsneigung hat der Nachhaltigkeitsfonds aufzuweisen?

FondsRisiko. Beta. Attraktiv.

Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds besitzt für drei Jahre eine Volatilität von 12,48 Prozent, die noch unterhalb des Schwankungsniveaus liegt, das der SJB-Referenzindex zu verzeichnen hat. Der Morningstar Global TME Index weist im gleichen Zeitraum mittlere Schwankungen von 13,19 Prozent auf. Über ein Jahr kehrt sich dieses Szenario um - jetzt liegen die Kursschwankungen des Nachhaltigkeitsfonds über denen der Morningstar-Benchmark. Während die "Vola" des POET-Fonds 11,74 Prozent beträgt, legt der Morningstar Global TME NR USD als Referenzindex eine Schwankungsbreite von 9,27 Prozent an den Tag. Da die im längerfristigen Zeithorizont geringere Volatilität höher zu gewichten ist als die kurzfristigen Volatilitätswerte, ist der aktiv gemanagte Fonds mit Blick auf die Risikostruktur der passiven Benchmark überlegen. Was tragen die Ergebnisse der Beta-Analyse zum Gesamtbild bei?

Die verminderte Schwankungsanfälligkeit des Perspektive OVID Equity ESG Fonds manifestiert sich in dem unter Marktniveau liegenden Beta des Fonds von 0,87 für drei Jahre. Im Einjahreszeitraum steigt die Risikokennzahl auf 1,10 an und liegt damit leicht über dem marktneutralen Niveau von 1,00. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre ergibt, dass in der großen Mehrzahl der Fälle das Beta geringer als der Marktrisikofixwert von 1,00 ausfiel und der Fonds die Kursschwankungen des Referenzindex nur unterdurchschnittlich mitmachte. In 28 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume war die Kennziffer geringer ausgeprägt als der marktneutrale Wert von 1,00 und erreichte einen Wert von 0,71 im Tief. Lediglich in acht Zeitintervallen fielen die Kursbewegungen des Fonds vergleichsweise stärker aus, wobei die Beta-Werte bis 1,16 in der Spitze zulegten. Das Gesamtergebnis der Beta-Analyse: Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds weist fast durchgängig die niedrigere Schwankungsintensität als der globale Morningstar-Vergleichsindex auf und verfügt damit über ein attraktives, stabilitätsorientiertes Risikoprofil. Welche Renditen können auf dieser Basis erwirtschaftet werden?

FondsRendite. Performance. Positiv.

Per 2. April 2024 hat der Perspektive OVID Equity ESG Fonds über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +12,98 Prozent in Euro generiert, was einer Rendite von +4,15 Prozent p.a. entspricht. Eine grundsolide Performance, die jedoch weniger gut als die des Morningstar-Vergleichsindex ausfällt: Die von der SJB gewählte Benchmark für den globalen Aktienmarkt wartet mit einer Gesamtrendite von +31,20 Prozent in Euro bzw. einem Ergebnis von +9,47 Prozent jährlich auf. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr gerät der POET-Fonds noch mehr ins Hintertreffen: Die erzielte Wertentwicklung von +7,21 Prozent liegt deutlich unter dem Ergebnis des SJB-Referenzindex (Morningstar Global TME Index +24,03 Prozent). Die tendenzielle Underperformance des POET-Fonds ist mit der unterdurchschnittlichen Gewichtung von Tech-Werten und der defensiven Positionierung des Portfolios zu erklären - eine FondsPositionierung, die sich in volatileren Börsenzeiten auch wieder positiv auswirken kann. Was trägt die Alpha-Analyse zur FondsBewertung bei?

Über drei Jahre erwirtschaftet der Nachhaltigkeitsfonds von Perspektive Asset Management ein negatives Alpha von -5,13. Auf Jahressicht geht die Renditekennzahl weiter zurück und befindet sich mit -16,07 ebenfalls im roten Bereich. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre macht deutlich, dass der POET-Fonds mit seiner Performance zwischenzeitlich vor dem Vergleichsindex liegt: Dem Fonds gelang es in acht der untersuchten 36 Einzelzeiträume, den Morningstar TME-Index als Repräsentant des globalen Aktienmarktes zu schlagen. Dabei wurden positive Alpha-Werte bis 5,15 in der Spitze generiert. Dem stehen 28 Einzelperioden mit einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung und einem Alpha von zutiefst -16,07 gegenüber. Mehrheitlich bleibt es in dem von hohen Kurszuwächsen der Tech-Titel geprägten Börsenumfeld der letzten Jahre also dabei, dass sich die Phasen der Minderrendite in der Überzahl befinden. Aufgrund seiner unterdurchschnittlichen Schwankungsneigung besitzt der an ESG-Kriterien orientierte Fonds trotzdem eine ordentliche Chance/Risiko-Struktur. Eingegangene Risiken und erzielte Renditen befinden sich in einem guten Verhältnis zueinander, was die über drei Jahre nur leicht negative Information Ratio von -0,77 bestätigt.

SJB Fazit. Perspektive OVID Equity ESG Fonds.

Investoren, die einen an strengen Nachhaltigkeitskriterien orientierten globalen Aktienfonds mit einer stabilitätsorientierten Ausrichtung suchen, finden in dem Perspektive OVID Equity ESG Fonds ein langfristig attraktives Investmentprodukt. Mit seiner an ESG-Kriterien orientierten Auswahl von günstig bewerteten Qualitätsunternehmen hat der POET-Fonds in einer Börsenphase übermäßiger Kursgewinne der Tech-Firmen grundsolide Renditeergebnisse erzielt. Auf lange Sicht dürfte der Value Ansatz des FondsManagements weiter aufgehen - ein Fonds für Anleger, die moderate Schwankungen und einen stetigen Wertzuwachs präferieren.

Autor:

Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

