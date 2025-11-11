DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.393 -0,6%Bitcoin89.199 -2,7%Euro1,1600 +0,3%Öl65,22 +1,8%Gold4.112 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umweltschützer drängen Merz zu Milliarden für Regenwaldfonds

11.11.25 17:06 Uhr

BERLIN/BELÉM (dpa-AFX) - Wie viel Geld gibt Deutschland für den Regenwald? Rund ein Dutzend Umweltorganisationen verlangen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine konkrete Summe für den auf der Weltklimakonferenz in Brasilien gestarteten Regenwaldfonds. Merz hatte bei seinem Besuch in Belém eine "namhafte Summe" angekündigt, aber keine konkrete Zahl genannt. Es würden noch Details geprüft, betont die Bundesregierung seitdem.

Wer­bung

Umweltschützer fordern 2,5 Milliarden US-Dollar

Für Brasilien ist der Fonds namens Tropical Forest Forever Facility (TFFF) ein Prestigeprojekt, das Präsident Lula als Gastgeber zum Erfolg des Treffens machen will. Die Erwartungen an Deutschland als Geberland sind groß. "Als drittgrößte Volkswirtschaft sollte Deutschland noch während der COP 30 eine Investition von mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar ankündigen", heißt es in dem Schreiben, das insgesamt 13 Organisationen - darunter Germanwatch, die Deutsche Umwelthilfe, Plant-for-the-Planet und WWF - unterzeichnet haben.

Im Optimalfall solle Deutschland mit seinem engen Partner Norwegen gleichziehen. Das Land hatte angekündigt, über zehn Jahre drei Milliarden US-Dollar in den Fonds einzahlen zu wollen. Brasilien wird selbst eine Milliarde US-Dollar einzahlen. Auch Indonesien zahlt eine Milliarde ein. Beide Länder haben große Tropenwälder.

Fonds mit Belohnungsmodell

Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen nach dem Modell des Fonds belohnt werden. Für jeden zerstörten Hektar sollen sie aber umgekehrt Strafe zahlen. Jährlich könnte der Fonds mit einem angestrebten Volumen von 125 Milliarden US-Dollar nach einiger Anlaufzeit nach Vorstellung Brasiliens rund vier Milliarden US-Dollar ausschütten - fast das Dreifache des derzeitigen Volumens internationaler Wald-Finanzhilfen./swe/DP/jha