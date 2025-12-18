DAX24.102 +0,6%Est505.721 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +4,3%Nas22.936 +1,1%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,09 -0,9%Gold4.319 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne" DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH: 'Deutschlandfonds' soll private Investitionen mobilisieren

18.12.25 15:18 Uhr

(Der Leadsatz wurde präzisiert. Damit wird klargemacht, dass der Fonds Unternehmen bei Investitionen unterstützen soll.)

Wer­bung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will mit einem "Deutschlandfonds" mehr Investitionen von privaten und kommunalen Unternehmen mobilisieren. Privates Kapital soll staatlich unterstützt in neue Technologien und Produktionsanlagen, den Ausbau von erneuerbaren Energien, Wärmenetzen und Stromnetzen, die Gewinnung von Rohstoffen sowie Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Verteidigung fließen.

Der Bund stelle dafür 30 Milliarden Euro bereit, überwiegend in Form von Garantien, sagte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) in Berlin. Damit sollten Investitionen von rund 130 Milliarden Euro ausgelöst werden.

Wie der Fonds funktioniert

Der "Deutschlandfonds" sei kein klassischer Staatsfonds, sondern biete eine breite Palette von Instrumenten, erläuterte der Vizekanzler. "Der Deutschlandfonds kann Risiken absichern und so dafür sorgen, dass die besten Ideen in Deutschland entstehen und hier auch groß gemacht werden." Unternehmen können damit bessere Kreditkonditionen bekommen.

Wer­bung

So könnte die staatliche Förderbank KfW zum Beispiel Energieversorger absichern, die in Geothermie investieren wollen, bisher aber das Risiko scheuen, dass bei Bohrungen keine Heißwasserquellen gefunden werden. Unternehmen könnten staatlich abgesicherte, günstige Kredite für die Herstellung von Batterien, Stadtwerke Kredite für Investitionen in die Energieinfrastruktur bekommen. Bei Start-ups soll die KfW als Co-Investor auftreten können.

"Entscheidend ist, privates Kapital gezielt dorthin zu lenken, wo Innovation entsteht, wo wir unsere Lieferketten resilienter aufstellen und Deutschland zukunftsfähig machen können", betonte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

Wann der Fonds startet

Der Aufbau des "Deutschlandfonds" ist stufenweise vorgesehen. Sofort möglich sind zum Beispiel Kredite zur Förderung von Geothermieprojekten und Instrumente für Start-ups und junge Unternehmen, die aus der Start-up-Phase hinauswachsen. 2026 sollen unter anderem Instrumente zur Modernisierung der Energieinfrastruktur und für den Mittelstand folgen./tam/DP/men