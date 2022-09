Rentenbetrag falsch berechnet? - So viel Rente bekommt Late-Night-Legende Harald Schmidt wirklich

TV-Legende Harald Schmidt

Harald Schmidt studierte laut ProSieben bis 1981 Schauspielerei in Stuttgart. Seine TV-Karriere startete nur wenige Jahre später im Jahr 1988 mit "MAZ ab!". Im Jahr 1995 startete schließlich seine erfolgreiche Late-Night-Show, die "Harald Schmidt Show" auf dem Privatsender Sat.1. Vor allem durch seinen besonderen, manchmal etwas zynischen Humor erhielt er später den Spitznamen "Dirty Harry". Bei dem Publikum kam der Moderator jedoch gut an. Zum ersten Mal abgesetzt wurde seine Show im Jahr 2003. Im Jahr 2011 kam die Late-Night-Show jedoch für ein weiteres Jahr zurück.

Nur rund 270 Euro Rente

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur spricht die Late-Night-Legende über die derzeitige politische Lage. Dabei kommt auch das Thema demografischer Wandel und Rente auf. Ihm nach sei der demografische Wandel das Thema der Zukunft. "Immer mehr Rentner, immer weniger, die einzahlen. Das wird ein Riesenthema, da müssen viele Pakete geschnürt werden." Die TV-Legende selbst ist kürzlich 65 Jahre alt geworden und demnach im Renteneintrittsalter. "Bei mir sind's glaub ich noch acht Monate. Jahrgang '57. Ich war ja die meiste Zeit Freiberufler. Aber ich habe halt 15 Jahre voll einbezahlt, um eine Minirente zu kriegen", so Schmidt. Laut aktuellem Stand soll Schmidt nur einen Rentenbetrag von 272 Euro im Monat bekommen. Doch davon lässt sich der berühmte Moderator nicht beirren: "Die kassier ich auch knallhart, ich hab ja einbezahlt, das steht mir zu. Das ist ja kein Almosen, das ist ein Deal, den ich mit dem Staat gemacht habe. Her damit!"

Ist Schmidts Rentenbescheid falsch?

Nun stellt sich die Frage, wie Schmidts Rentenbetrag gerade mal bei 272 Euro im Monat liegen kann, wenn dieser nach eigenen Angaben "15 Jahre voll einbezahlt" hat. Der Bundesverband der Rentenberater klärt darüber auf. Dafür muss zunächst geklärt werden, wie die Rente berechnet wird. "Die im Laufe eines Versicherungslebens erzielten beitragspflichtigen Entgelte werden für jedes Kalenderjahr schlicht durch den Durchschnittsverdienst aller Rentenversicherten geteilt. Daraus entstehen die sogenannten "Entgeltpunkte", die Grundlage jeder gesetzlichen Rente sind," erklärt der Verband. Gehe man nun davon aus, dass Schmidt 15 Jahre lang "voll einbezahlt" hat, also Beiträge auf höchst möglichem Niveau geleistet hat, könne man mit rund zwei Entgeltpunkten pro Kalenderjahr rechnen. Daraus ergeben sich insgesamt 30 Endgeldpunkte. Diese müssten mit dem aktuellen Rentenwert von 36,02 Euro multipliziert werden, was eine monatliche Rente von rund 1.080 Euro ergebe. "Eine Rente von 272 Euro kann erwarten, wer 15 Jahre ein Einkommen auf dem Niveau eines nur halbtags tätigen Durchschnittsverdieners erzielt hat", erklärt der Verband. Sollte diese Berechnung in Schmidts Fall stimmen, dürfte sich die TV-Legende über eine Erhöhung des Rentenbetrags freuen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1eyeshut / Shutterstock.com, Daniela Staerk / Shutterstock.com