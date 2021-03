StoreDot-Akkus: Dank neuer Technologie sollen Elektroautos in wenigen Minuten geladen werden können

Mögliche Wende bei Lithium-Ionen-Akkus

In Zeiten der Energiewende streben Unternehmen weltweit danach, die bestmögliche Technologie für nachhaltige Fortbewegung entwickeln zu können. Tesla ist bis heute Vorreiter auf dem Markt für Elektromobilität und bereichert die Branche fortlaufend mit Innovationen. Nichtsdestotrotz haben batteriebetriebene E-Autos in Sachen Reichweite und Ladekomfort weiterhin das Nachsehen gegenüber Fahrzeugen mit traditionellem Antrieb.

Dem israelischen Unternehmen StoreDot ist diesbezüglich nun ein Durchbruch gelungen: Die De entwickelten Akkus des Startups versprechen Reichweiten und Ladezeiten, die mit Benzinern und Dieselfahrzeugen vergleichbar sein sollen. Bislang wurden zwar nur als Prototypen getestet, die neuen Akkus sollen aber laut eigener Aussage bereits zur Massenproduktion bereit sein.

XFC-Akkus für die Massenproduktion bereit

In einer Mitteilung kündigte StoreDot die ersten Exemplare der sogenannten XFC-Akkus an. Das XFC steht für die Extreme Fast Charging-Technologie - also extrem schnelles Aufladen - und verspricht die Ladezeit auf 5 Minuten für 100 Prozent Reichweite zu limitieren. StoreDot ist davon überzeugt, seine "Technologie innerhalb bestehender Fertigungslinien für Lithium-Ionen-Batterien für die Massenproduktion zu skalieren", wie es in der Mitteilung heißt.

Der Chef des Unternehmens, Doron Myersdorf, betont im Zuge der Pressemitteilung, dass man am Rande der Revolution stehe und Elektrofahrzeuge für die breite Masse hinsichtlich der Reichweitenansprüche und Ladezeiten attraktiv mache.

Mitte Januar gelang dem Unternehmen der entscheidende Schritt in Richtung Massenproduktion. In Zusammenarbeit mit dem Energieunternehmen BP gelang es, die eigene Technologie erstmalig für kommerzielle Zwecke einsetzen zu können. Muster-Batterien wurden bereits an Partnerunternehmen ausgeliefert und von diesen ausgiebig getestet. Die Ladezeit von 5 Minuten bezieht sich hierbei allerdings auf die Batterie eines elektrischen Zweirads.

Außerdem sollen die neuartigen Akkus auch für Smartphones und andere batteriebetriebene Kleinelektronik eingesetzt werden können.

Spezielle Nanopartikel machen den Unterschied

Die Technologie, welche den Durchbruch in der Akkuherstellung gebracht haben soll, ermöglicht es, die Struktur der verbauten Anoden so zu gestalten, dass Energie effizienter genutzt werden kann. Hierfür wurden die Anoden anstatt aus Graphit aus Metalloiden-Nanopartikeln gefertigt. Diese Technologie soll bis Ende 2021 auch für Batterien von Elektroautos anwendbar sein.

Diese Entwicklung bringt einen "entscheidenden Durchbruch bei der Überwindung wichtiger Probleme in Bezug auf Sicherheit, Batteriezyklusdauer und Schwellung", lässt StoreDot wissen. Produziert werden die neuartigen Akkus beim Entwicklungspartner Eve Energy, ohne dass das Unternehmen den Herstellungsablauf im Vergleich zu herkömmlichen E-Auto-Akkus abändern musste. Die XFC-Batterien können also auf gleiche Weise wie Lithium-Ionen-Akkus in Produktion gegeben werden. Auch in puncto Sicherheit erfüllen die XFC-Batterien die geforderte UN 38.3-Norm.

"Unser Team bestehend aus hervorragenden Wissenschaftlern konnte jegliche Schwierigkeiten bezüglich der Sicherheit, Lebensdauer und Umsetzung der Technologie von XFC überwinden. […] Dies ebnet den Weg für die Entwicklung der zweiten Generation unserer Akkus, eine Lithium-Silizium-Batterie für Elektrofahrzeuge, welche später in diesem Jahr gefertigt werden soll", kommentiert Myersdorf.

Das Potential der schnell ladenden XFC-Batterien kann allerdings nur mithilfe eines starken Ladegeräts ausgeschöpft werden. Entsprechende Ladestationen sind bisher nur auf laboratorischer Ebene im Einsatz.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

