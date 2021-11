Warum es nun leichter ist, verlorene AirPods wieder zu finden

Apple-Update hilft, verlorene AirPods leichter zu finden

Viele AirPods-Besitzer kennen das Problem: Die In-Ears fallen aus den Ohren oder unbemerkt aus der Tasche. Einmal verlegt sind sie schwer wiederzufinden. Seit dem Update "4A400" wird das Finden von den Apple-Kopfhörern für Nutzer um einiges einfacher. Das gilt jedoch nur für die Modelle AirPods Pro und AirPods Max, wie CURVED erklärt. Ist das Update installiert, können die AirPods über die "Wo ist"-App gefunden werden - auch wenn sie sich nicht in der Reichweite der eigenen Geräte wie zum Beispiel dem iPhone befinden.

Ist die Suche nach den Kopfhörern aktiviert, helfen Millionen von anderen Apple-Geräten bei der Suche mit. Diese übermitteln nämlich den Standort der Kopfhörer, sobald sie sich in der Bluetooth-Reichweite des Geräts befinden. Ist man selbst in Reichweite, kann man sich, ähnlich wie bei den AirTags, zu den Kopfhörern lotsen lassen, erklärt CURVED weiter. Außerdem kann, wie Apple auf einer Support-Seite erklärt, bei der Suche ein Ton über die Kopfhörer abgespielt werden, der ebenfalls bei der Suche helfen soll.

Sind die AirPods ausgeschaltet, weil zum Beispiel der Akku leer ist, zeigt die "Wo ist"-App den letzten aktiven Standort der Kopfhörer an.

So erhält man das Update

Selbst installieren kann man das Update nicht. Jedoch sollte dies zu irgendeinem Zeitpunkt automatisch erfolgen, wenn die AirPods mit dem iPhone verbunden sind. Deshalb merken die meisten Nutzer möglicherweise nicht, ob das Update installiert wurde, berichtet CURVED. Um nachzusehen auf welchem Stand die eigenen AirPods sind, müssen sie zunächst mit dem iPhone gekoppelt sein. Anschließend kann sich in den Einstellungen unter "Allgemein", "Info", "AirPods", angesehen werden, welche Version aktuell installiert ist.

Im "Lost-Mode" als verloren melden

Lassen sich die AirPods auch mit Hilfe der "Wo ist"-App nicht finden, kann man sie als verloren melden. In dieser Funktion kann man seine Kontaktdaten hinterlegen und darauf hoffen, dass sich ein gewissenhafter Finder meldet. Außerdem können die Kopfhörer so an die eigene Apple-ID gebunden werden, was es Dieben erschweren soll, die Kopfhörer mit einem anderen Gerät nutzen zu können.

