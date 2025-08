Altersvorsorge

Der Ruhestand rückt näher - doch wer denkt, es sei zu spät für clevere Vorbereitung, irrt gewaltig. In den letzten Jahren vor der Rente lassen sich noch viele finanzielle, organisatorische und persönliche Weichen stellen, um gut abgesichert in die neue Lebensphase zu starten.

Überblick verschaffen: Wie viel Rente kommt wirklich?

Bevor man konkrete Entscheidungen trifft, lohnt sich ein gründlicher Blick auf die eigenen Rentenansprüche. Die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung gibt eine erste Orientierung über die zu erwartende gesetzliche Rente. Zusätzlich sollten auch Ansprüche aus der betrieblichen Altersvorsorge und privaten Verträgen (z. B. Riester, Rürup, Lebensversicherungen) berücksichtigt werden. Wer sich hier einen vollständigen Überblick verschafft, erkennt frühzeitig mögliche Lücken oder Überschneidungen.

Wichtig ist außerdem, den geplanten Rentenbeginn zu reflektieren. Ein späterer Renteneintritt erhöht nicht nur die monatlichen Rentenzahlungen, sondern verlängert auch die Zeit der Einzahlungen. Umgekehrt kann ein früherer Einstieg mit Abschlägen verbunden sein - für viele aber dennoch attraktiv, etwa aus gesundheitlichen oder familiären Gründen.

Auch steuerliche Aspekte verdienen Aufmerksamkeit: Seit 2005 werden Renten schrittweise steuerpflichtig, der zu versteuernde Anteil steigt mit jedem neuen Rentenjahrgang. Wer weiß, wie hoch seine steuerliche Belastung sein wird, kann besser planen - beispielsweise bei der Liquiditätsreserve oder bei der Auswahl von Auszahlungsoptionen aus privaten Vorsorgeverträgen.

Letzte Optimierungen im Endspurt

Auch wenige Jahre vor dem Ruhestand lassen sich noch gezielt Maßnahmen ergreifen, um die finanzielle Basis zu verbessern. Eine Möglichkeit: freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Diese können helfen, Abschläge auszugleichen oder fehlende Versicherungszeiten zu füllen - insbesondere bei geplanten früheren Renteneintritten.

Ebenfalls sinnvoll kann es sein, bestehende Altersvorsorgeprodukte wie Riester- oder Rürup-Verträge noch einmal nachzujustieren. Gerade bei der Basis-Rente (Rürup) lassen sich durch Einmalzahlungen Steuervorteile nutzen - insbesondere bei hohen Einkommen in den letzten Berufsjahren. Dabei sollte jedoch die verbleibende Laufzeit und steuerliche Absetzbarkeit individuell geprüft werden.

Kapitalanlagen verdienen in dieser Phase ebenfalls besondere Aufmerksamkeit. Jetzt ist es ratsam, die Anlagestrategie an die bevorstehende Entnahmephase anzupassen: Risikoreduzierung, höhere Liquiditätsreserven und klare Auszahlpläne schaffen Sicherheit. Wer eine vermietete Immobilie besitzt, sollte abwägen, ob sich eine Sanierung, der Verkauf oder die weitere Vermietung langfristig besser eignet - je nach Zustand, Lage und eigenem Lebensstil.

Lebensstil und Planung anpassen

Die finanzielle Vorbereitung ist das eine - genauso wichtig ist es aber, den Lebensstil rechtzeitig an den kommenden Ruhestand anzupassen. Ein guter erster Schritt: ein realistisches Haushaltsbudget. Wer seine voraussichtlichen Ausgaben mit den künftigen Einnahmen abgleicht, erkennt früh, ob und wo Einsparpotenziale bestehen. Insbesondere Fixkosten wie Miete, Versicherungen oder Kfz-Kosten sollten kritisch überprüft werden. Auch das Thema Schulden spielt eine große Rolle. Experten empfehlen, zum Renteneintritt schuldenfrei zu sein - vor allem größere Kredite oder Hypotheken sollten möglichst vorher getilgt werden, da die monatlichen Belastungen im Alter oft schwerer wiegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Krankenversicherung. Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist, bleibt dort im Ruhestand in der Regel pflichtversichert - allerdings nur bei Erfüllung bestimmter Vorversicherungszeiten. Wer privat versichert ist, sollte rechtzeitig prüfen, ob die Beiträge im Alter tragbar sind, oder ob ggf. ein Tarifwechsel sinnvoll sein könnte.

Schließlich lohnt es sich, auch nicht-finanzielle Aspekte zu bedenken: Wie möchte man die neu gewonnene Zeit nutzen? Für manche ist ein Nebenjob eine gute Möglichkeit, aktiv zu bleiben und zusätzliches Einkommen zu generieren. Andere planen ehrenamtliches Engagement oder mehr Zeit für Familie und Hobbies ein. Wer frühzeitig konkrete Vorstellungen entwickelt, schafft sich nicht nur Struktur - sondern oft auch mehr Lebenszufriedenheit im Ruhestand.

