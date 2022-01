Wie man ein GIF über WhatsApp und Co. erstellt

Aufmerksamkeit ist im digitalen Zeitalter ein knappes Gut. Laut der Social-Media-Management-Plattform Hootsuite liegt diese bei Facebook am Desktop nur bei 2,5 Sekunden - am Smartphone sogar nur bei 1,7 Sekunden. Um aufzufallen und aus der Menge herauszustechen, muss man somit auf kreative Ideen setzen. Ein gut gemachtes GIF kann hierbei das Interesse des Betrachters durchaus wecken. Doch was ist so eine GIF-Animation und wie erstellt man sie?

GIFs über eine App erstellen

Nach Angaben des Web-Portals Netzwelt ist GIF eine Abkürzung für "Graphics Interchange Format" - auf Deutsch bedeutet das "Grafikaustausch-Format". Bei dem 1987 eingeführten GIF werden mehrere Einzelbilder übereinandergelegt und in einer Datei abgespeichert.

Ein GIF zu erstellen ist nicht schwer und kann auf verschiedene Arten stattfinden. Laut dem Online-Portal GIGA ist eine Möglichkeit die Nutzung von Apps. So ist zum Beispiel die "Giphy"-App für Android und iOS kostenlos. Hierbei muss nach erfolgreicher Installation und Öffnen der App auf den Create-Button gedrückt werden. Um dann ein GIF aus einer neuen Aufnahme zu erstellen, muss zusätzlich noch der Zugriff auf die Smartphone-Kamera gewährt werden. Nun kann ein Video aufgenommen werden, aus dem ein GIF erstellt werden soll. Zudem kann auch ein bereits vorhandenes Video in ein GIF-Format umgewandelt werden. Nach erfolgreicher Erstellung des GIFs darf das Speichern nicht vergessen werden. Hierzu muss auf "Save GIF" gedrückt werden. Nun kann das animierte GIF über Snapchat oder den Facebook-Messenger an Freunde verschickt werden.

In WhatsApp das Format ändern

Laut einer ARD/ZDF-Onlinestudie nutzten 2021 70 Prozent der Menschen in Deutschland WhatsApp. Grund genug, sich anzuschauen, wie man ein GIF bei dem beliebten Instant-Messaging-Dienst von Meta erstellt. Hierzu muss laut Heise online der Chat geöffnet und auf das Briefklammer-Symbol getippt werden. Anschließend wählt man die Galerie aus und sucht das Video heraus, das zu einem GIF umgewandelt werden soll. Wenn das Video nicht länger als sechs Sekunden ist, kann es in das GIF-Format konvertiert und im Anschluss abgeschickt werden.

Wer keine Lust auf eine App hat, kann ein GIF auch online im Browser erstellen. Eine dieser Websites ist der Online-Fotoeditor IMG2GO, der kostenlos genutzt werden kann. Hierzu muss auf "Datei auswählen" geklickt und das entsprechende Video herausgesucht werden. Nun wird das Video zu einem GIF umgewandelt und automatisch heruntergeladen.

GIFs auf dem iPhone erstellen

Wer ein iPhone besitzt, kann mit der "Fotos"-App bewegte Animationen erstellen. "Wählt dabei den Effekt "Endlosschleife" aus, um eine Animation zu erhalten, die sich immer wiederholt oder den "Abpraller", bei dem der Bildinhalt ähnlich wie beim "Instagram Boomerang" vor- und zurückläuft", heißt es auf der Website von GIGA. Zusätzlich kann ein GIF aus einer Fotoserie erstellt werden.

Redaktion finanzen.net

