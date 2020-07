WhatsApp Audios vor Versand anhören - so geht's

Auch wenn viele Menschen den Klang der eigenen Stimme als etwas seltsam empfinden, verschicken viele WhatsApp -Nutzer nur allzu gerne Sprachnachrichten, um sich das lästige Tippen eines Textes zu ersparen. Bei der Aufzeichnung stellt WhatsApp dem Verfasser jedoch nur die Optionen zum Verschicken oder zum Abbrechen der Sprachnachricht zur Verfügung. Ein letztmaliges Anhören vor dem Versand wird nicht angeboten. Dabei würden viele Nutzer die Audiomitteilung bestimmt noch gerne auf ihre Verständlichkeit und den Inhalt überprüfen. Ein recht einfacher Trick kann hier Abhilfe schaffen. Zwar zeigt WhatsApp diese Möglichkeit nicht offen an, dennoch können die Verfasser ihre eigenen Aufnahme vor dem Versenden erneut abspielen. Hierzu müssen nur wenige Schritte befolgt werden, die sowohl für iOS als auch für Android exakt gleich sind.

Eine Sprachnachricht aufnehmen

Zuerst einmal muss eine Sprachnachricht aufgenommen werden. Die Aufzeichnung erfolgt im WhatsApp-Chat über das Drücken und Halten des Mikrofonsymbols in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Indem man anschließend das Icon mit dem Finger nach oben in Richtung eines Schloss zieht und einrasten lässt, läuft die Aufnahme automatisch weiter, sodass man das Symbol loslassen kann. Nun sagt man einfach, was man dem Chatpartner gerne mitteilen möchte.

Den aktuellen Chat verlassen

Nach der Beendigung der Sprachnachricht, klickt man nicht auf Abschicken, sondern verlässt den Chat. Hierzu drückt man entweder den Home-Button oder geht in die Profil- oder Chatübersicht.

In den Chat zurückkehren

Anschließend kehrt man wieder in den jeweiligen Chat zurück. Nun sollte die aufgezeichnete Sprachnachricht in der Eingabeleiste angezeigt werden. Der Nutzer hat dabei die Möglichkeit die Aufnahme abzuspielen, zu löschen oder abzuschicken. Auf diese Weise kann nach dem erneuten Anhören einfach entschieden werden, ob die Nachricht gut genug für das Versenden ist oder lieber neu aufgenommen werden sollte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com