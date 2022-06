Aufgepasst: In bestimmten Regionalzügen gilt das 9-Euro-Ticket nicht

Aktien in diesem Artikel

Mit dem 9-Euro-Ticket möchte die Bundesregierung Pendler und Reisende angesichts aktuell besonders hoher Energie- und Kraftstoffpreise finanziell entlasten. Das Versprechen des Angebots ist, dass Reisende in den Monaten Juni, Juli und August für jeweils neun Euro pro Monat unbegrenzt häufig deutschlandweit im Nahverkehr reisen können. Im Ticket enthalten sind also alle Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Hierunter fallen Regionalbahnen, Regional-Expresse, U-Bahn, S-Bahn, Bus und Tram. Verbindungen des Fernverkehrs wie beispielsweise ICEs sind offenkundig nicht über das Ticket abgedeckt. Der Verkauf der Fahrkarten hat bereits Ende Mai begonnen und die Deutsche Bahn sowie weitere Verkehrsverbünde meldeten direkt eine hohe Nachfrage. Allein die Deutsche Bahn soll laut BR24 binnen der ersten zwei Tage nach Verkaufsstart über ihre digitalen Kanäle mehr als eine Millionen Tickets veräußert haben. Einigen Käufern fiel beim Erwerb jedoch auf, dass zu ihrer Überraschung doch nicht alle Regionalzüge über die Monatsfahrkarte genutzt werden können.

Wie der stellvertretende Sprecher des Bundestages, Frank Bergmann, auf Twitter schreibt, ist das 9-Euro-Ticket unter anderem nicht für den RE 50253 gültig.

Warum gibt es denn RE-Züge, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt, @DB_Bahn ? In der Fahrplanauskunft wird mir z. B. der RE 50253 entsprechend anzeigt. #9EuroTicket pic.twitter.com/l9yJVw8mS0

Doch nicht nur Bergmann, sondern auch dem WDR ist aufgefallen, dass manche Strecken nicht gefahren werden können und listet mehrere Verbindungen in Nord- und Ostdeutschland auf. Offenbar gibt es also bestimmte Regionalzüge, die sich aufgrund gewisser Charakteristika nicht für das 9-Euro-Ticket qualifizieren.

Wie einer Antwort der Deutsche Bahn unter dem Tweet von Bergmann zu entnehmen ist, gilt das 9-Euro-Ticket nicht für Züge, die von der DB Fernverkehr AG betrieben werden, selbst wenn es sich um einen Regionalexpress handelt.

Das 9-Euro-Ticket ist nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden (z.B. IC, EC, ICE) gültig, auch dann nicht, wenn andere Nahverkehrsfahrkarten in Fernverkehrszügen gelten. /be