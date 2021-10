Das sind die Topverdiener unter den Hollywoodstars

Auch im Jahr 2020 wurde in Hollywood wieder ordentlich Geld verdient - unter den bestbezahlten Filmstars auf der Forbes-Liste finden sich Namen wie Will Smith, Mark Wahlberg und Jackie Chan. Aber auch einige Namen, bei denen es nicht sofort klingelt, stehen darauf. Eine Besonderheit: Den größten Anteil an den Einnahmen der Schauspieler machten nicht die Kinoeinnahmen, sondern der Umsatz durch Streams auf Netflix und Co. aus.



Platz 11: Das Ranking Im Jahr 2020 haben die großen Stars in Hollywood ihre Millionen eher weniger mit den Einnahmen an der Kinokasse, sondern mehr durch große Streaming-Dienste wie Netflix gemacht. Forbes hat eine Liste mit den zehn bestverdienenden Schauspielern 2020 zusammengestellt. Stand ist der 11.08.2021. Quelle: Forbes, Bild: HABRDA / Shutterstock.com

