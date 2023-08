Beste Arbeitgeber

Der "Future Talents Report" enthüllt bedeutende Einblicke aus der diesjährigen Studie, einschließlich der herausragenden Arbeitgeber für Praktika. Welche Unternehmen schaffen erstklassige Arbeitsumgebungen und setzen hohe Standards für Zufriedenheit und Karriereerfolg?

Praktika und Work-Life-Balance

Die Entscheidung, ein Praktikum zu absolvieren, ist oft ein Schlüsselschritt in der beruflichen Entwicklung junger Menschen. Es bietet ihnen die Möglichkeit, wertvolle Berufserfahrung zu sammeln, ihre Fähigkeiten zu verbessern und einen Einblick in die Arbeitswelt zu erhalten. Ein Praktikum kann auch die Chance bieten, wertvolle Kontakte zu knüpfen und möglicherweise einen zukünftigen Arbeitgeber zu finden.

Die Wahl des richtigen Praktikums kann jedoch eine Herausforderung sein. Daher ist es wichtig, sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Ein hilfreiches Instrument bei dieser Suche kann der "Future Talents Report" sein, der nun zum dreizehnten Mal veröffentlicht wurde und auf den Erfahrungen von 2.950 Praktikanten und Werkstudenten basiert.

Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl eines Praktikums ist die Work-Life-Balance. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit kann dazu beitragen, Stress abzubauen und die allgemeine Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Unternehmen, die Wert auf eine gute Work-Life-Balance legen, schaffen oft eine positive Arbeitsumgebung, die dazu beiträgt, die Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern.

Statistiken aus dem Future Talents Report

Die "Future Talents Report" Studie liefert eine Fülle von Erkenntnissen über die Praktikumserfahrungen junger Talente in Deutschland. Hier sind einige der wichtigsten Beobachtungen, die aus der diesjährigen Befragung hervorgegangen sind:

Zufriedenheit: Die Zufriedenheit der Praktikanten ist hoch, 80 Prozent der Befragten sind zufrieden mit ihrer Tätigkeit und 79 Prozent würden ihr Praktikum weiterempfehlen.

Homeoffice: Mehr als zwei Drittel der Praktikanten hatten die Möglichkeit, ihr Praktikum von zu Hause aus zu absolvieren, im Vergleich zu 26 Prozent vor der Pandemie. Diejenigen, die die Möglichkeit zum Homeoffice hatten, waren zufriedener mit ihrer Work-Life-Balance und ihrer Führungskraft und sie empfanden ihre Arbeitsbelastung als angemessener im Vergleich zu denen, die ausschließlich im Unternehmen gearbeitet haben.

Arbeitszeit: Im Homeoffice hat sich die Arbeitszeit nicht wesentlich verändert. Praktikanten arbeiteten durchschnittlich 34,1 Stunden pro Woche, und 46 Prozent von ihnen leisteten zusätzlich Überstunden, meist zwischen zwei und fünf Stunden pro Woche.

Gehalt: Das durchschnittliche monatliche Gehalt für ein Praktikum ist im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent gestiegen und liegt nun bei 1.164 Euro. Bei freiwilligen Praktika steigt das monatliche Einkommen sogar auf mehr als 1.500 Euro. Es besteht jedoch immer noch eine Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, wobei Männer 8,8 Prozent mehr verdienen als Frauen.

Die besten Arbeitgeber für ein Praktikum

Die Arbeitgeber wurden im diesjährigen Report nach ihrer Qualität bewertet, basierend auf Kriterien wie allgemeiner Zufriedenheit, Weiterempfehlungsrate und Erfüllung der Erwartungen. Im Durchschnitt erhielten die Unternehmen eine Bewertung von 4,04 auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 5 (sehr zufrieden).

Die zehn besten Arbeitgeber für Praktika, die in der Kategorie Arbeitgeberqualität überdurchschnittlich gut abschnitten, sind:

Holtzbrinck Publishing Group: Holtzbrinck Publishing Group ist das viertgrößte Medienunternehmen in Deutschland und wurde 1971 in Stuttgart gegründet. Das Unternehmen belegt den ersten Platz der besten Arbeitgeber für Praktika.

Procter & Gamble: Procter Gamble ist ein renommiertes US-amerikanisches Konsumgüterunternehmen, welches 1837 in Ohio gegründet wurde und den zweiten Platz der besten Arbeitgeber für Praktika belegt.

Kindernothilfe: Die Kindernothilfe, als größtes deutsches christliches Hilfswerk, engagiert sich seit 1959 unermüdlich für notleidende Kinder. Mit Sitz in Duisburg zählt sie zu den Top-Arbeitgebern für Praktika und belegt den dritten Platz auf der Liste.

Texas Instruments: Texas Instruments, eines der weltweit größten Halbleiterunternehmen, wurde im Jahr 1930 in Dallas, Texas, gegründet. Mit dem vierten Platz zählt es zu den herausragenden Arbeitgebern für Praktika.

Adolf Würth: Adolf Würth, ein führender Anbieter von Befestigungs- und Montagetechnik, wurde 1945 in Künzelsau gegründet. Das Unternehmen belegt den fünften Platz unter den besten Arbeitgebern für Praktika.

Curacon: Auf dem sechsten Platz befindet sich Curacon, eine in Münster ansässige bundesweit tätige Prüfungs- und Beratungsgesellschaft. Das Unternehmen hat sich auf die Gesundheits- und Sozialwirtschaft spezialisiert und bietet Praktikanten laut Bewertung eine erstklassige Arbeitsumgebung.

SAP: Auf dem siebten Platz liegt SAP, das größte europäische Softwareunternehmen. SAP wurde 1972 in Walldorf gegründet und bietet Praktikanten vielfältige Möglichkeiten, wertvolle Erfahrungen in der Softwarebranche zu sammeln.

Dr. Oetker: Dr. Oetker, ein weltweit tätiges Nahrungsmittelunternehmen, belegt den achten Platz. Seit seiner Gründung im Jahr 1891 in Bielefeld hat sich das Unternehmen einen Namen für hochwertige Lebensmittel und kulinarische Innovationen gemacht.

Carl Zeiss Meditec: Carl Zeiss Meditec, ein renommiertes Unternehmen aus der feinmechanisch-optischen Industrie, ist auf dem neunten Platz vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1846 in Oberkochen hat sich das Unternehmen auf die Bereiche Medizintechnik und Augenoptik spezialisiert. Mit seinem breiten Portfolio an innovativen Produkten und Technologien trägt Carl Zeiss Meditec zur Verbesserung der medizinischen Diagnostik und Versorgung bei.

Phoenix Contact: Phoenix Contact, ein etabliertes deutsches Unternehmen, belegt den zehnten Platz. Seit seiner Gründung im Jahr 1923 in Blomberg ist das Unternehmen ein führender Anbieter von Komponenten und Systemen im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik und Automation.

Diese Unternehmen haben es geschafft, eine herausragende Arbeitsumgebung für ihre Praktikanten zu schaffen, was sich in ihrer hohen Bewertung widerspiegelt. Sie setzen hohe Standards in Bezug auf die Zufriedenheit der Praktikanten und liefern wertvolle Einblicke und Erfahrungen, die den jungen Talenten dabei helfen können, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Ihre Praktika können eine solide Grundlage für den beruflichen Erfolg und einen wichtigen Schritt in Richtung einer erfolgreichen Karriere bieten.

Dominik Maier / Redaktion finanzen.net